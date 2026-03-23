Un incident entre un avion et un véhicule a entraîné la fermeture de l’aéroport de LaGuardia à New York. Les secours sont intervenus après une urgence signalée sur une piste.

Un «incident» avec un avion provoque l'arrêt de l'aéroport new yorkais La Guardia

Un «incident» avec un avion provoque l'arrêt de l'aéroport new yorkais La Guardia

AFP Agence France-Presse

Un «incident» impliquant un avion et un véhicule s'est produit sur une piste d'atterrissage de l'aéroport de LaGuardia à New York, ont annoncé lundi les pompiers.

Les services d'incendie de New York «sont intervenus à la suite d'un incident signalé entre un avion et un véhicule sur une piste d'atterrissage», a déclaré un porte-parole dans un e-mail. L'Autorité de l'aviation civile américaine (FAA) avait auparavant annoncé la fermeture de l'aéroport en raison d'une «urgence». Elle a précisé que la probabilité que cette mesure soit prolongée était «forte».

Annulations, chaos sur les routes

Les services officiels d'alerte des urgences de New York ont prévenu la population de «s'attendre à des annulations, des fermetures de routes, des ralentissements de circulation et la présence de personnel d'urgence» à proximité de ce grand hub de transport situé dans l'arrondissement du Queens, et qui dessert uniquement des destinations aux Etats-Unis et au Canada.

«Empruntez des itinéraires alternatifs», ont-ils recommandé sur X. Tous les vols au départ de LaGuardia ont été retardés ou annulés lundi matin, selon le site web de l'aéroport.

LaGuardia connaissait déjà des perturbations de vols en raison des mauvaises conditions météorologiques, avait indiqué l'aéroport dimanche sur X. Les passagers devaient également patienter plus longtemps pour passer les contrôles de sécurité en raison de «répercussions sur les effectifs» causées par l'expiration d'un financement fédéral, avait précisé l'aéroport la semaine dernière.