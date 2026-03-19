DE
FR

«L'Iran ne représentait aucune menace»
Le FBI accuse l'ex-chef de l'antiterrorisme américain de fuite de donnée

L'ancien chef de l'antiterrorisme américain est visé par une enquête du FBI. L'ex-allié de Trump avait démissionné mardi, s'opposant à la guerre menée par Washington contre l'Iran.
Publié: 09:06 heures
|
Dernière mise à jour: 09:11 heures
En désaccord avec la guerre contre l'Iran, Joe Kent a annoncé sa démission mardi.
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La police fédérale américaine (FBI) a ouvert une enquête contre Joe Kent, le haut responsable de l'antiterrorisme qui a démissionné mardi pour protester contre la guerre menée contre l'Iran. Plusieurs médias américains, dont le New York Times et CBS, l'affirment ce jeudi.

A lire aussi
La démission de Joe Kent à la tête de l'antiterrorisme est un coup dur pour Trump
Chef de l'antiterrorisme
La démission de Joe Kent, ancien fidèle, est un vrai coup dur pour Trump
Ali Larijani est mort, Trump va le regretter (et le payer cher)
Tué par une frappe d'Israël
Ali Larijani est mort, Trump va le regretter (et le payer cher)

Le FBI enquêterait sur des fuites présumées d'informations classifiées. Selon les médias américains, l'enquête aurait commencé avant la démission de Joe Kent.

Trump contreattaque

«Je ne peux, en toute conscience, soutenir la guerre qui se déroule actuellement en Iran», avait annoncé mardi le directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, dans sa lettre de démission adressée au président Donald Trump et qu'il a partagée sur X. «L'Iran ne représentait aucune menace imminente pour notre nation, et il est clair que nous avons déclenché cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain», avait ajouté M. Kent, ancien soldat des forces spéciales.

Donald Trump a réagi en déclarant à la presse depuis le Bureau ovale que Joe Kent était «très faible en matière de sécurité» et que sa démission était «une bonne chose». Joe Kent avait été nommé par Donald Trump à la tête du Centre chargé d'analyser et de coordonner la réponse américaine aux menaces terroristes, et à ce titre il occupait le poste de conseiller principal du président en matière de contre-terrorisme.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Présenté par
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Les petits parmi les grands
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Présenté par
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Griller en Suisse
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Présenté par
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Lara Stalder, star du hockey sur glace, revient sur les coups du sort qui ont jalonné sa carrière
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Présenté per
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Café ou fortune ?
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Le secret des jardins qui fleurissent
Présenté par
Le secret des jardins qui fleurissent
Des conseils jardinage pour partir du bon pied
Le secret des jardins qui fleurissent
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Articles les plus lus
    Articles les plus lus