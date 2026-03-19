L'ancien chef de l'antiterrorisme américain est visé par une enquête du FBI. L'ex-allié de Trump avait démissionné mardi, s'opposant à la guerre menée par Washington contre l'Iran.

Le FBI accuse l'ex-chef de l'antiterrorisme américain de fuite de donnée

Le FBI accuse l'ex-chef de l'antiterrorisme américain de fuite de donnée

AFP Agence France-Presse

La police fédérale américaine (FBI) a ouvert une enquête contre Joe Kent, le haut responsable de l'antiterrorisme qui a démissionné mardi pour protester contre la guerre menée contre l'Iran. Plusieurs médias américains, dont le New York Times et CBS, l'affirment ce jeudi.

Le FBI enquêterait sur des fuites présumées d'informations classifiées. Selon les médias américains, l'enquête aurait commencé avant la démission de Joe Kent.

Trump contreattaque

«Je ne peux, en toute conscience, soutenir la guerre qui se déroule actuellement en Iran», avait annoncé mardi le directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, dans sa lettre de démission adressée au président Donald Trump et qu'il a partagée sur X. «L'Iran ne représentait aucune menace imminente pour notre nation, et il est clair que nous avons déclenché cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain», avait ajouté M. Kent, ancien soldat des forces spéciales.

Donald Trump a réagi en déclarant à la presse depuis le Bureau ovale que Joe Kent était «très faible en matière de sécurité» et que sa démission était «une bonne chose». Joe Kent avait été nommé par Donald Trump à la tête du Centre chargé d'analyser et de coordonner la réponse américaine aux menaces terroristes, et à ce titre il occupait le poste de conseiller principal du président en matière de contre-terrorisme.