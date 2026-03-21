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Trump s'en réjouit
Robert Mueller, le procureur américain de l'enquête russe, est mort

Robert Mueller, l’ancien procureur spécial dont l’enquête sur l’ingérence russe avait marqué le premier mandat de Donald Trump, est décédé à l’âge de 81 ans. Le président américain a communiqué se réjouir de sa mort.
Publié: il y a 37 minutes
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Robert Mueller est mort à l'âge de 81 ans.
Photo: AFP

L'Américain Robert Mueller, connu pour son rôle de procureur spécial chargé de la très délicate «enquête russe» qui a empoisonné le début du premier mandat de Donald Trump, est mort à 81 ans, a indiqué le président Donald Trump, se réjouissant de son décès.

Nommé procureur spécial en 2017, cet ancien directeur de la police fédérale (FBI) a supervisé pendant près de deux ans l'enquête sur une possible collusion entre Moscou et le candidat Donald Trump lors de la campagne de 2016. Homme taciturne et discret, il avait supervisé cette enquête dans le plus grand secret et avait rendu, en avril 2019, ses conclusions dans un pavé de plus de 400 pages. Il y décrivait les efforts russes pour aider Donald Trump en 2016, mais ajoutait ne pas avoir rassemblé de preuves d'un complot entre Moscou et l'équipe de campagne du milliardaire républicain.

Son décès, à l'âge de 81, a été annoncé par sa famille dans un communiqué mentionné notamment par le «New York Times».

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/116268334535345382

Le président américain a très rapidement réagi sur son réseau Truth Social: «Robert Mueller vient de mourir. Bien. Je suis content qu'il soit mort. Il ne va plus pouvoir faire du mal à des innocents.»

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