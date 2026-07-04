Devant une flotte internationale à New York, JD Vance a défendu la «grandeur» des Etats-Unis face aux critiques, marquant le 250e anniversaire de l’indépendance dans un pays divisé.

JD Vance s'attaque aux détracteurs des Etats-Unis à New York

JD Vance s'attaque aux détracteurs des Etats-Unis à New York

AFP Agence France-Presse

Le vice-président américain JD Vance a dénoncé samedi ceux qui se concentraient sur les «imperfections» des Etats-Unis, dans un long discours prononcé à New York à l'occasion du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance.

«Vous entendrez aujourd'hui quelques voix, peu nombreuses mais qui parlent fort, s'exprimer de manière obsessionnelle non pas sur la grandeur de notre nation, mais sur ses imperfections», a déclaré JD Vance lors de son discours sur le pont d'un navire de guerre américain.

Le vice-président a prononcé un discours devant une flotte de dizaines de voiliers provenant de plus de 20 pays dans le port de New York, afin de célébrer les 250 ans des Etats-Unis.

«Ils parleront des péchés de l'Amérique avec la colère et le zèle d'un prédicateur véhément, mais sans aucune trace de la grâce ni du pardon présents dans la foi chrétienne», a-t-il ajouté affirmant qu'ils «ne comprenaient pas l'essence des Etats-Unis».

«Des radicaux extrêmistes»

Les célébrations du 250e anniversaire des Etats-Unis se déroulent à un moment de profonde division dans le pays et alors que Donald Trump est bien décidé à s'attribuer le premier rôle à Washington. Le président a affirmé vendredi lors d'un discours au Mont Rushmore que l'identité américaine subissait une «nouvelle offensive» venant de «radicaux et d'extrémistes».

Il a également alerté sur «une résurgence de la menace communiste sur notre sol». Une rhétorique qu'il martèle à l'approche des élections cruciales de mi-mandat en novembre, après une série de victoires de candidats de l'aile gauche du Parti démocrate dans des primaires. Les républicains craignent que l'impopularité du président leur coûte le contrôle du Congrès.



