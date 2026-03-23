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Collision entre un avion et un véhicule sur une piste à LaGuardia
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Lors de l'atterrissage:Collision entre un avion et un véhicule sur une piste à LaGuardia

Pilote et copilote tués
Un avion d'Air Canada percute un véhicule sur la piste de l'aéroport de LaGuardia

Une collision entre un avion et un véhicule a entraîné la fermeture de l’aéroport de LaGuardia à New York. Le pilote et un copilote tués de l'appareil ont perdu la vie, selon la presse américaine.
Publié: 06:28 heures
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Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
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Une collision entre un avion et un véhicule s'est produite sur une piste d'atterrissage de l'aéroport de LaGuardia à New York.
Photo: Capture d'écran TikTok
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AFP Agence France-Presse

Un «incident» impliquant un avion et un véhicule s'est produit sur une piste d'atterrissage de l'aéroport de LaGuardia à New York, ont annoncé lundi les pompiers. L'aéroport est fermé jusqu'à nouvel ordre. Selon les médias locaux, le pilote et un copilote ont été tués dans la collision. La chaîne ABC précise que 13 personnes sont hospitalisées dont 11 passagers et les 2 personnes qui étaient dans le véhicule.

L'avion, un CRJ-900 de la compagnie Jazz Aviation opérant pour le compte d'Air Canada «est entré en collision avec un véhicule de secours et de lutte contre les incendies de Port Authority qui intervenait sur un autre incident», selon cette agence publique qui gère l'aéroport. 

«Les protocoles d'intervention d'urgence ont été immédiatement activés» et «l'aéroport est actuellement fermé afin de faciliter l'intervention et de permettre une enquête approfondie», poursuit Port Authority. Selon la compagnie Jazz Aviation, l'avion s'était posé à New York après avoir décollé de Montréal avec à bord 72 passagers et 4 membres d'équipage, «bien que cela reste à confirmer», précise-t-elle.

Mauvaises conditions

Des images de l'AFP montrent un avion siglé Air Canada Express, de nuit, sur une piste d'atterrissage, dont le cockpit et la partie avant sont gravement endommagés. De nombreux engins de secours sont également sur place, d'après ces photos.

L'Autorité de l'aviation civile américaine (FAA) avait annoncé un peu avant le fermeture de l'aéroport en raison d'une «urgence». Elle a précisé que la probabilité que cette mesure soit prolongée était «forte».

Le site internet de suivi des vols FlightRadar24 a indiqué que l'avion était entré en collision avec le véhicule de secours lors de son atterrissage. Il «roulait sur la piste lorsqu'il a percuté» le véhicule qui traversait sa trajectoire, selon FlightRadar24.

Retards et annulations

Les services des urgences de New York ont prévenu la population de "s'attendre à des annulations, des fermetures de routes, des ralentissements de circulation et la présence de personnel d'urgence" à proximité de ce grand hub de transport situé dans l'arrondissement du Queens, et qui dessert presque uniquement des destinations aux Etats-Unis et au Canada.

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Tous les vols au départ de LaGuardia ont été retardés ou annulés lundi matin, selon le site web de l'aéroport. LaGuardia connaissait déjà des perturbations de vols en raison des mauvaises conditions météorologiques, avait indiqué l'aéroport dimanche sur X.

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