DE
FR

Fin d'une mission historique
Les astronautes de la mission Artemis II ont amerri en toute sécurité dans l'océan Pacifique

La mission Artemis II s'est terminée avec succès dans la nuit de vendredi à samedi. La capsule Orion transportant les quatre astronautes a amerri samedi à 2h07, heure suisse, au large de San Diego, marquant une étape importante dans l'exploration spatiale.
Publié: il y a 49 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 38 minutes
1/7
Les quatre astronautes de la mission Artemis II ont été récupérés sains et saufs dans la capsule Orion.
Photo: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Janine Enderli, Gabriel Knupfer et Sandra Marschner

Plus de 50 ans après le dernier alunissage habité, avec Apollo 17, des humains ont à nouveau orbité autour du satellite naturel de la Terre. La mission Artemis II posait les jalons d'un retour prochain sur la Lune.

A lire aussi
Ce phénomène mental émouvant que seuls les astronautes peuvent vivre
«L'effet de surplomb»
Cet effet mental fou que seuls les astronautes peuvent vivre
Peluche volante et messages du passé… voici 5 infos insolites sur Artemis II
La vie à bord du vaisseau
Peluche volante et messages du passé… voici 5 infos insolites sur Artemis II

La mission s'est achevée samedi à 2h07, heure suisse, avec un amerrissage parfait de la capsule Orion dans l'océan Pacifique. Les quatre astronautes sont sains et saufs. Le commandant d'Artemis II, Reid Wiseman, a été le dernier à quitter la capsule flottant sur le surface de l'océan.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Ce voyage de dix jours restera dans les annales. L'équipage d'Artemis II a décollé le 1er avril de Cap Canaveral, en Floride. Les astronautes se sont ensuite dirigés vers la Lune, ont orbité autour du corps céleste et se sont aventurés plus loin dans l'espace que tout être humain avant eux.

Les quatre astronautes se sont retrouvés à une distance maximale de 406'771 kilomètres de la Terre en tournant autour de la Lune. A titre de comparaison, le record précédent, établi en 1970 par la mission Apollo 13, était de 400'171 kilomètres de la Terre.

Un amerrisage risqué

La mission Artemis II s'est achevée sur un final palpitant. La rentrée atmosphérique est toujours délicate. La capsule a pénétré dans l'atmosphère à une vitesse de 40'000 km/h et a dû résister à des températures atteignant 2760 degrés.

L'opération provoquait de nombreuses inquiétudes, car le bouclier thermique de la capsule Orion avait présenté des défauts dans le passé. Durant un test à vide en 2022, des morceaux s'étaient détachés pendant la rentrée atmosphérique.

Malgré quelques sueurs froides, la Nasa est restée confiante. Et à juste titre, comme on l'a vu. Les parachutes se sont ouverts comme prévu et ont réduit la vitesse de la capsule Orion à 27 km/h avant qu'elle n'atterrisse en douceur dans l'eau.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

«Un corps céleste unique»

Cette mission marque un tournant pour la Nasa et ses partenaires internationaux. Il s'agissait du premier vol habité au-delà de l'orbite terrestre basse depuis la dernière mission Apollo en décembre 1972. Dans le même temps, l'équipe a ouvert la voie aux futures missions Artemis, notamment un alunissage prévu en 2028 et des visions à long terme comme une base lunaire habitée.

«La Lune est vraiment un corps céleste unique», a déclaré lundi l'astronaute Christina Koch, première femme à s'être approchée d'aussi près de la Lune, après le passage de la capsule au-dessus de l'orbite du satellite. La mission a fourni des images époustouflantes de la surface lunaire et de la Terre vue de loin.

«Félicitations à la formidable et très talentueuse équipe d'Artemis II. L'ensemble de leur voyage a été spectaculaire, l'amerrissage était parfait et en tant que président des Etats-Unis, je ne pourrais être plus fier!», a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. Et de lancer: «Nous allons recommencer, puis passer à la prochaine étape, Mars!»

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus