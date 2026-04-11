La mission Artemis II s'est terminée avec succès dans la nuit de vendredi à samedi. La capsule Orion transportant les quatre astronautes a amerri samedi à 2h07, heure suisse, au large de San Diego, marquant une étape importante dans l'exploration spatiale.

Les astronautes de la mission Artemis II ont amerri en toute sécurité dans l'océan Pacifique

Les astronautes de la mission Artemis II ont amerri en toute sécurité dans l'océan Pacifique

Janine Enderli , Gabriel Knupfer et Sandra Marschner

Plus de 50 ans après le dernier alunissage habité, avec Apollo 17, des humains ont à nouveau orbité autour du satellite naturel de la Terre. La mission Artemis II posait les jalons d'un retour prochain sur la Lune.

La mission s'est achevée samedi à 2h07, heure suisse, avec un amerrissage parfait de la capsule Orion dans l'océan Pacifique. Les quatre astronautes sont sains et saufs. Le commandant d'Artemis II, Reid Wiseman, a été le dernier à quitter la capsule flottant sur le surface de l'océan.

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Ce voyage de dix jours restera dans les annales. L'équipage d'Artemis II a décollé le 1er avril de Cap Canaveral, en Floride. Les astronautes se sont ensuite dirigés vers la Lune, ont orbité autour du corps céleste et se sont aventurés plus loin dans l'espace que tout être humain avant eux.

Les quatre astronautes se sont retrouvés à une distance maximale de 406'771 kilomètres de la Terre en tournant autour de la Lune. A titre de comparaison, le record précédent, établi en 1970 par la mission Apollo 13, était de 400'171 kilomètres de la Terre.

Un amerrisage risqué

La mission Artemis II s'est achevée sur un final palpitant. La rentrée atmosphérique est toujours délicate. La capsule a pénétré dans l'atmosphère à une vitesse de 40'000 km/h et a dû résister à des températures atteignant 2760 degrés.

L'opération provoquait de nombreuses inquiétudes, car le bouclier thermique de la capsule Orion avait présenté des défauts dans le passé. Durant un test à vide en 2022, des morceaux s'étaient détachés pendant la rentrée atmosphérique.

Malgré quelques sueurs froides, la Nasa est restée confiante. Et à juste titre, comme on l'a vu. Les parachutes se sont ouverts comme prévu et ont réduit la vitesse de la capsule Orion à 27 km/h avant qu'elle n'atterrisse en douceur dans l'eau.

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«Un corps céleste unique»

Cette mission marque un tournant pour la Nasa et ses partenaires internationaux. Il s'agissait du premier vol habité au-delà de l'orbite terrestre basse depuis la dernière mission Apollo en décembre 1972. Dans le même temps, l'équipe a ouvert la voie aux futures missions Artemis, notamment un alunissage prévu en 2028 et des visions à long terme comme une base lunaire habitée.

«La Lune est vraiment un corps céleste unique», a déclaré lundi l'astronaute Christina Koch, première femme à s'être approchée d'aussi près de la Lune, après le passage de la capsule au-dessus de l'orbite du satellite. La mission a fourni des images époustouflantes de la surface lunaire et de la Terre vue de loin.

«Félicitations à la formidable et très talentueuse équipe d'Artemis II. L'ensemble de leur voyage a été spectaculaire, l'amerrissage était parfait et en tant que président des Etats-Unis, je ne pourrais être plus fier!», a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. Et de lancer: «Nous allons recommencer, puis passer à la prochaine étape, Mars!»