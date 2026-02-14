DE
FR

Une union oui, mais avec Trump comme patron
A Munich, les 5 leçons (qui font mal) de Marco Rubio aux Européens

Le chef de la diplomatie américaine a asséné des réponses cinglantes aux dirigeants européens. Non, les Etats-Unis ne veulent pas divorcer du vieux continent. Mais ils sont les seuls capables de lui redonner sa force au sein d'un hémisphère occidental conquérant.
Publié: il y a 15 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 11 minutes
1/5
Marco Rubio a lançé un appel aux Européens à Munich: ensemble avec les Etats-Unis, l'hémisphère occidental sera plus fort.
Photo: Getty Images
Blick_Richard_Werly.png
Richard WerlyJournaliste Blick

Marco Rubio n'est pas JD Vance. Le chef de la diplomatie américaine s'est bien gardé de prononcer, à la Conférence annuelle sur la sécurité de Munich, un discours similaire à celui du vice-président des Etats-Unis il y a pile un an. Ce samedi 14 février, Rubio n'a pas fait la leçon à l'Europe décadente et antidémocratique, comme l'avait fait JD Vance dans la même salle de l'hôtel Bayerischer Hof. Au contraire, sa stratégie, pour répondre aux dirigeants européens qui ont tous mis en garde contre le risque d'un divorce transatlantique, a été de brosser le portrait d'un «hémisphère occidental à nouveau conquérant». Il a même rappelé les origines hispaniques de sa famille, en assénant cinq leçons à ses alliés, qui ont souvent l'impression d'être traités en adversaires.

A lire sur la conférence de Munich
A Munich, les pro-Trump rasent les murs (avant leur revanche)
Macron et Merz disent «Stop»
A Munich, les pro-Trump rasent les murs (avant leur revanche)
Les Européens supplient Trump de revenir à la raison
Conférence de Munich
Les Européens supplient Trump de revenir à la raison

Leçon n°1 : Seuls les Etats-Unis ont la force de...

Pour Marco Rubio, la donne est claire: une alliance forte entre les Etats-Unis et l’Europe est indispensable, mais elle doit demeurer sous leadership américain. Les Européens ont donc une obligation s'ils veulent sortir de la crise actuelle: emprunter la voie à suivre tracée par l’administration Trump. «Même si nous sommes prêts, si nécessaire, à agir seuls, notre préférence et notre espoir sont de le faire avec vous, nos amis ici en Europe», a déclaré Rubio. «Nous allons de pair.» Tout en reconnaissant que les Etats-Unis peuvent parfois être quelque peu «directs et pressants dans leurs conseils».

Leçon n° 2 : L'hémisphère occidental est le cadre

L'expression «western hemisphere» est revenue plusieurs fois dans le discours de Marco Rubio, ce qui renvoie à la vision de Donald Trump selon laquelle les Etats-Unis sont, de facto, les patrons du continent américain et de l'Occident. Le secrétaire d’Etat américain a commencé son discours en affirmant que les Etats-Unis et l’Europe «vont ensemble», soulignant que le destin du continent européen ne sera «jamais sans importance pour le nôtre», à condition de regarder dans la même direction: «Nous ne voulons pas d’alliés faibles», a déclaré Marco Rubio, pour lequel les Européens n’ont aucun intérêt à être «des gardiens polis et bien ordonnés du déclin géré de l’Occident».

A lire sur Marco Rubio
Macron l'Européen face à Rubio l'Américain: le duel stratégique
Ils vont s'affronter à Munich
Macron l'Européen face à Rubio l'Américain: le duel stratégique
Marco Rubio veut une présence diplomatique américaine au Venezuela
«Un paradis pour gangsters»
Marco Rubio veut une présence diplomatique américaine au Venezuela

Leçon n° 3: Les critiques de JD Vance restent valides

JD Vance avait dénoncé en 2025 l'abandon par les Européens de leurs valeurs démocratiques, leur reprochant la mise à l'écart des partis nationaux-populistes et les manipulations (selon lui) de certains scrutins, comme la présidentielle en Roumanie, en raison de présumées ingérences russes. Marco Rubio n'a pas repris ses attaques frontales, mais il a dénoncé les politiques énergétiques et migratoires des dirigeants occidentaux, affirmant qu’elles ont appauvri les populations et «menacent notre avenir». L'objectif de l'administration Trump, selon Rubio, peut se résumer ainsi: «Maintenant, l'Occident d'abord.»

Leçon n° 4: Les Européens ne sont pas à la hauteur

Marco Rubio a cité trois exemples de crises face auxquelles les Européens seraient restés impuissants si les Etats-Unis n'étaient pas intervenus: la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza et la menace nucléaire en Iran. Le chef de la diplomatie américaine ne s'est pas engagé sur un calendrier pour la paix avec la Russie, dont il a reconnu «qu'elle dit vouloir la paix, mais qu'elle ne le démontre pas dans les faits». En revanche, il a, sur ces trois dossiers, asséné une évidence: sans les pressions de son pays, rien n'aurait changé. Les otages israéliens seraient encore retenus par le Hamas. L'Iran menacerait toujours d'obtenir la bombe atomique. Et Vladimir Poutine ne serait pas à la table des négociations, qui reprendront à Genève la semaine qui suit.

A lire sur l'Europe
Les 5 raisons pour lesquelles l'Europe doit reparler avec Poutine
Analyse
Conférence de Munich
Les 5 raisons pour lesquelles l'Europe doit reparler avec Poutine
Affaire Epstein: les 5 scandales européens qui vont éclater
De Paris à Moscou
Affaire Epstein: les 5 scandales européens qui vont éclater

Leçon n° 5: Rebâtir l'ordre international est le projet

Le chef de la diplomatie américaine n'a pas fait l'éloge du «Conseil de la paix» (Board of Peace) inauguré par Donald Trump à Davos, ni proposé que cette nouvelle instance – boycottée par les Européens (sauf la Hongrie, la Bulgarie et le Kosovo) et la Suisse – remplace le Conseil de sécurité de l'ONU. Il a en revanche répété que les Nations unies, aujourd'hui, sont inutiles, affirmant qu’elles n’ont joué «aucun rôle» dans la résolution des conflits. Sous Trump, a-t-il déclaré, les Etats-Unis comptent changer cela. Comment? Pour l'heure, une décision prise par l'administration Trump est en train de tout changer à l'ONU: le retrait du financement américain à 66 organisations internationales, dont plusieurs basées à Genève.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus