«Un paradis pour gangsters»
Marco Rubio veut une présence diplomatique américaine au Venezuela

Marco Rubio prévoit une réouverture imminente d'une représentation diplomatique américaine au Venezuela. Une équipe est déjà sur place pour évaluer la situation après la capture de Nicolas Maduro début janvier.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a dit mercredi entrevoir une présence diplomatique américaine permanente au Venezuela dans un «avenir proche», quelques semaines après la capture de Nicolas Maduro.

«Nous avons une équipe sur place qui évalue la situation, et nous pensons pouvoir ouvrir une représentation diplomatique américaine dans un avenir proche, ce qui nous permettra d'obtenir des informations en temps réel et d'interagir avec les autorités vénézuéliennes ainsi que des membres de la société civile», a déclaré Marco Rubio lors d'une audition devant une commission parlementaire.

La semaine dernière, les Etats-Unis ont nommé Laura Dogu, ancienne ambassadrice au Nicaragua et au Honduras, au poste de chargé d'affaires des Etats-Unis au Venezuela, basée pour l'instant à Bogota, en Colombie. Le chef de la diplomatie américaine a défendu avec force l'opération militaire qui a permis de capturer début janvier le président socialiste, qui est détenu aux Etats-Unis et est inculpé pour narcotrafic, et s'est félicité des progrès accomplis depuis lors avec les autorités intérimaires.

«Un paradis pour gangsters»

«Je ne suis pas ici pour vous dire que cela va être facile ou simple. Je dis simplement qu'en trois semaines et demie, presque quatre semaines, nous avons beaucoup plus avancé dans ce projet que nous ne le pensions au vu de sa complexité», a-t-il affirmé devant la commission des Affaires étrangères du Sénat.

«En fin de compte, nous avons affaire à des gens qui ont passé la majeure partie de leur vie dans un paradis pour gangsters. Cela ne va donc pas se faire du jour au lendemain, nous n'allons pas changer la situation en une nuit. Mais je pense que nous faisons des progrès satisfaisants», a-t-il dit.

Le président socialiste Nicolas Maduro a été capturé le 3 janvier, ainsi que son épouse, lors d'une opération militaire spectaculaire à Caracas, puis emmené et emprisonné aux Etats-Unis. L'opposition démocrate a accusé l'administration Trump d'avoir outrepassé ses prérogatives, sans autorisation du Congrès.

L'ex-vice-présidente de Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez, a été investie cheffe de l'Etat par intérim le 5 janvier mais Donald Trump a clairement annoncé que Washington entendait «dicter» les décisions du Venezuela jusqu'à nouvel ordre. Après son audition, Marco Rubio doit rencontrer à huis clos l'opposante et lauréate du Nobel de la Paix Maria Corina Machado, selon le Département d'Etat.


