Le Venezuela prévoit une hausse de 55% de ses investissements pétroliers en 2026. Delcy Rodriguez prétend que cette progression découle de la réforme de la loi sur les hydrocarbures en discussion à l’Assemblée.

AFP Agence France-Presse

Le Venezuela prévoit une augmentation de 55% de ses investissements pétroliers pour 2026, grâce à une ouverture accrue au secteur privé rendue possible par la réforme de la loi sur les hydrocarbures en cours d'adoption par l'Assemblée nationale, a annoncé lundi la présidente par intérim Delcy Rodriguez. «L'an dernier, l'investissement a été de près de 900 millions de dollars, et pour cette année, 1,4 milliard de dollars d'investissements ont été signés», a déclaré celle qui a succédé à Nicolas Maduro, capturé par les Etats-Unis le 3 janvier, lors d'une consultation publique sur la réforme de la loi.

«Nous devons passer du statut de pays aux plus grandes réserves de pétrole de la planète à celui de géant de la production», a-t-elle ajouté. Selon de nombreux analystes, la loi promise par la présidente par intérim a été rédigée sous la pression américaine après la capture du président Nicolas Maduro par les Etats-Unis, qui ne cachent pas leur intérêt pour le pétrole du Venezuela.

Jadis baptisé «Venezuela Saoudite» du temps où il était un acteur important du marché mondial, le pays dispose des plus grandes réserves de la planète. La production avoisine 1,2 million de barils/jour (bj), selon les autorités. Des années de mauvaise gestion et de corruption l'ont faite passer d'un pic de plus de trois millions bj au début des années 2000 à un plus bas historique de 350'000 bj en 2020.

Adoptée en première lecture jeudi, la loi devrait être approuvée définitivement dans les prochains jours, le pouvoir ayant la majorité absolue à l'Assemblée après le boycott des législatives par l'opposition en 2025. L'exploitation pétrolière était jusqu'ici l'apanage de l'Etat ou d'entreprises mixtes dans lesquelles l'Etat détenait la majorité. Le projet de loi prévoit que «des entreprises privées domiciliées» au Venezuela puissent exploiter le pétrole après avoir signé des contrats.