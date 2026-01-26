Delcy Rodriguez demande aux Etats‑Unis de rester en dehors de la politique vénézuélienne. La présidente par intérim affirme que seuls les Vénézuéliens doivent résoudre leurs conflits internes.

AFP Agence France-Presse

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a exhorté dimanche les Etats-Unis à se tenir à l'écart de la politique de son pays, que le président Donald Trump a dit vouloir dicter. «Les ordres de Washington aux politiques vénézuéliens, ça suffit. Que ce soit la politique vénézuélienne qui résolve nos divergences et nos conflits internes. Assez des puissances étrangères», a déclaré Delcy Rodriguez Rodriguez dans un message adressé aux travailleurs pétroliers de l'Etat d'Anzoategui (est).

«Il a coûté très cher à cette république d'avoir à faire face aux conséquences du fascisme et de l'extrémisme dans notre pays», s'est-elle exclamée. Delcy Rodriguez a été investie cheffe de l'Etat par intérim le 5 janvier, après la capture du président socialiste Nicolas Maduro par les Etats-Unis lors d'une opération militaire spectaculaire à Caracas. A la suite de quoi, Donald Trump avait annoncé que Washington entendait «dicter» les décisions du Venezuela jusqu'à nouvel ordre.

Depuis, sous pression américaine, elle a signé des accords pétroliers avec les Etats-Unis, engagé une réforme législative comprenant notamment une loi sur les hydrocarbures, libéré des prisonniers politiques et appelé à trouver des accords avec l'opposition. La semaine dernière, la Maison Blanche, sans fixer de date, a annoncé vouloir inviter Delcy Rodriguez aux Etats-Unis, après un entretien téléphonique entre Trump et elle et plusieurs déclarations élogieuses du président américain à son égard.