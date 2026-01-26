DE
Après avoir pactisé avec Trump
«Les ordres de Washington, ça suffit», déclare haut et fort Delcy Rodriguez

Delcy Rodriguez demande aux Etats‑Unis de rester en dehors de la politique vénézuélienne. La présidente par intérim affirme que seuls les Vénézuéliens doivent résoudre leurs conflits internes.
Publié: 04:42 heures
Delcy Rodriguez a exhorté les Etats‑Unis à rester en dehors de la politique du Venezuela, dénonçant les ingérences étrangères.
Photo: Getty Images
AFP Agence France-Presse

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a exhorté dimanche les Etats-Unis à se tenir à l'écart de la politique de son pays, que le président Donald Trump a dit vouloir dicter. «Les ordres de Washington aux politiques vénézuéliens, ça suffit. Que ce soit la politique vénézuélienne qui résolve nos divergences et nos conflits internes. Assez des puissances étrangères», a déclaré Delcy Rodriguez Rodriguez dans un message adressé aux travailleurs pétroliers de l'Etat d'Anzoategui (est).

«Il a coûté très cher à cette république d'avoir à faire face aux conséquences du fascisme et de l'extrémisme dans notre pays», s'est-elle exclamée. Delcy Rodriguez a été investie cheffe de l'Etat par intérim le 5 janvier, après la capture du président socialiste Nicolas Maduro par les Etats-Unis lors d'une opération militaire spectaculaire à Caracas. A la suite de quoi, Donald Trump avait annoncé que Washington entendait «dicter» les décisions du Venezuela jusqu'à nouvel ordre.

Depuis, sous pression américaine, elle a signé des accords pétroliers avec les Etats-Unis, engagé une réforme législative comprenant notamment une loi sur les hydrocarbures, libéré des prisonniers politiques et appelé à trouver des accords avec l'opposition. La semaine dernière, la Maison Blanche, sans fixer de date, a annoncé vouloir inviter Delcy Rodriguez aux Etats-Unis, après un entretien téléphonique entre Trump et elle et plusieurs déclarations élogieuses du président américain à son égard.

