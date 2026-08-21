Le Mexique a secouru jeudi 16 migrants cubains, dont quatre enfants, disparus en mer depuis le 11 août après leur départ de Pinar del Rio. L'embarcation a été retrouvée près de la péninsule du Yucatan.

Le Mexique secourt une embarcation de 16 migrants cubains

Le Mexique secourt une embarcation de 16 migrants cubains

AFP Agence France-Presse

Le Mexique a porté secours jeudi à une embarcation transportant 16 migrants cubains, dont quatre mineurs, qui étaient disparus en mer depuis la semaine dernière, a déclaré une source de la Marine.

Le bateau était parti de la province de Pinar del Rio, à l'ouest de La Havane, le 11 août, selon des médias cubains et américains. On ignorait depuis où il se trouvait. Un précédent bilan de la Marine faisait état d'au moins 15 migrants secourus. Et la presse avait fait état de 19 migrants. «Les Cubains ont été récupérés», a indiqué à l'AFP une source au sein de la Marine mexicaine, avant de préciser: «ils sont en route pour le commandement naval».

L'embarcation a été retrouvée près de la péninsule du Yucatan, géographiquement proche de Cuba, avait-elle précisé auparavant. Les migrants secourus, 12 adultes et quatre enfants, ont reçu une assistance médicale avant d'être remis aux autorités chargées de l'immigration, selon la même source.

Des embarcations de fortune

Un homme vivant au Mexique et dont les enfants voyageaient à bord du bateau avec leur mère a déclaré lundi à la chaîne Univision que l'embarcation disposait de peu de carburant. Depuis des décennies, des Cubains cherchent à quitter l'île communiste à bord d'embarcations de fortune pour gagner les Etats-Unis ou le Mexique, s'exposant au risque de faire naufrage ou d'être repoussés par les garde-côtes.

Les conditions de vie de la population de Cuba, déjà difficiles, se sont encore détériorées après le blocus sur l'approvisionnement en carburant imposé en janvier par Washington, qui a aggravé la crise énergétique. Les 9,4 millions d'habitants de l'île font face à des coupures de courant longues et répétées, mais également à une pénurie d'eau potable, de nourriture et de médicaments.