Quatre hommes ont été tués par balles après un match de football amateur à Malvas, au Mexique. Trois autres personnes ont été blessées. Les assaillants sont toujours recherchés dans cette région de Guanajuato, contrôlée par des cartels de la drogue.

AFP Agence France-Presse

Quatre hommes ont été abattus par balles après avoir disputé un match de football amateur dans une localité rurale au Mexique, ont annoncé les autorités jeudi. Le parquet de l'Etat de Guanajuato (centre) a signalé les faits survenus mercredi dans le village de Malvas, qui compte environ 1500 habitants.

Des sources policières ont indiqué à l'AFP que sept jeunes de localités voisines sortaient d'un terrain après avoir disputé un match de football lorsqu'ils ont été abordés par leurs agresseurs, encore non identifiés. Après une poursuite, trois hommes ont été abattus dans un premier lieu, puis un autre un peu plus loin, ont précisé les sources. Et trois autres personnes ont été blessées par balles.

Le motif des meurtres n'est pas clair, mais la zone est contrôlée par un cartel de la drogue. Guanajuato est connu comme étant l'un des Etats les plus violents du Mexique en raison de la présence de groupes du crime organisé. La police a mis en place une opération de recherche de suspects sur les lieux, mais sans parvenir à arrêter les agresseurs. En janvier dernier, 11 personnes sont mortes et 12 ont été blessées après qu'un commando armé a ouvert le feu sur les participants à un match de football de quartier à San Francisco del Rincón dans l'Etat de Guanajuato également.