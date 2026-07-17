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Deux morts en France
Un homme retrouvé carbonisé après un impact de foudre

En France, les violents orages ont causé la mort de deux personnes, en Isère et en Haute-Vienne. 53'000 foyers sont touchés par des coupures d'électricité.
Publié: 10:07 heures
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Dernière mise à jour: 10:21 heures
Un atelier a brûlé après un impact de foudre à Dolomieu, à 1h30 de Genève. Un homme n'a pas survécu (photo d'illustration).
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Deux personnes sont décédées, une femme en Haute-Vienne et un homme dans l'Isère, en raison des violents orages survenus jeudi soir dans plusieurs départements en France, a appris vendredi l'AFP de source proche des autorités.

En fin d'après-midi, une femme est morte à la suite de la chute d'un arbre à Saint-Victurnien, en Haute-Vienne, selon une source proche des autorités qui n'a pas livré plus de détails. A Dolomieu, en Isère, un incendie a été provoqué par la foudre dans un atelier de chaudronnerie et de métallurgie, ont indiqué les pompiers à l'AFP. Trente départements du Centre et de l'Est avaient été placés jeudi soir en vigilance orange pour les orages, avec des risques de gros grêlons.

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Des rafales dépassant les 100 km/h

Quelque 53'000 foyers sont touchés par des coupures de courant après les «violents orages» survenus dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé le distributeur et gestionnaire de réseau électrique Enedis dans un communiqué. «Ce (vendredi) matin, à 7h, 53'000 clients restent à réalimenter, principalement en Auvergne-Rhône-Alpes (25'000) et Nouvelle-Aquitaine (20'000)», a indiqué Enedis.

Des rafales de vent «pouvant dépasser localement les 100 km/h» ont provoqué «des chutes d’arbres et de branches sur des lignes électriques», a précisé le distributeur d’électricité à l’AFP.

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