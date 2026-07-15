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Arbres arrachés, grêle, puissantes rafales
Les orages balaient la Suisse depuis 24 heures

Après plusieurs jours de canicule, les orages ont frappé la Suisse ce 14 juillet. Le canton de Lucerne était particulièrement touché.
Publié: 16:31 heures
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