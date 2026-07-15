DE
FR
Compte & paramètres
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Vidéos
Météo: Orages en Suisse, Lucerne et le Tessin en tête
Arbres arrachés, grêle, puissantes rafales
Les orages balaient la Suisse depuis 24 heures
Après plusieurs jours de canicule, les orages ont frappé la Suisse ce 14 juillet. Le canton de Lucerne était particulièrement touché.
Publié: 16:31 heures
Partager
D'autres vidéos d'actu
1:25
«Ce passage est surréaliste!»
Une piste de ski incroyable devient virale à Verbier
1:02
Une proie... pas si facile
Attaqué, un fourmilier met la misère à un jaguar
1:10
Les touristes sont stupéfaits
Des avions pratiquement vides s'envolent pour Dubaï
1:15
Spectacle à couper le souffle
Des pluies historiques transforment cette montagne sacrée en chutes d'eau
Articles les plus lus