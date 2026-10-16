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«Vraiment dramatique»
Le Pérou s'apprête à affronter le pire El Niño de son histoire

La présidente péruvienne Keiko Fujimori a averti jeudi que le phénomène El Niño sera «vraiment dramatique» pour le pays, surpassant les épisodes de 1982 et 1998. Elle appelle les habitants des zones à risque à évacuer immédiatement.
Publié: il y a 18 minutes
La présidente Keiko Fujimori avertit qu'un «méga-El Niño» s'apprête à frapper le Pérou.
Photo: AP Photo/Martin Mejia
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AFP Agence France-Presse

La présidente péruvienne Keiko Fujimori a prévenu jeudi qu'El Niño sera «vraiment dramatique» pour le pays. Elle a appelé les habitants de zones à risques à évacuer leur logement. Ce phénomène climatique entraîne une hausse des températures à la surface de l'océan Pacifique et perturbe les régimes de vents et de précipitations dans la région. Selon des scientifiques de l'ONU, il pourrait s'agir de l'épisode le plus intense jamais enregistré.

Mme Fujimori, au pouvoir depuis la fin juillet, l'a qualifié de «méga-El Niño». Elle a averti que son intensité dépassait déjà celle des phénomènes de 1982 et 1998. «Cela va être vraiment dramatique pour notre pays», a-t-elle affirmé lors d'une conférence de presse. «Aux familles qui vivent dans les zones vulnérables, dans les ravines ou dans les zones les plus à risque: s'il vous plaît, quittez ces lieux immédiatement», a ajouté la cheffe de l'État.

Hôpitaux de campagne déployés

Le gouvernement a installé des géogrilles – des structures notamment utilisées comme renfort pour améliorer la résistance du sol – dans un ravin dangereux situé sur les hauteurs de Lima, afin de retenir 300 tonnes de pierres et de débris en cas d'éventuelle coulée de boue, a-t-elle annoncé. Des hôpitaux de campagne ont également été déployés dans les régions de la côte nord du Pérou, où le phénomène frappe le plus fort, a ajouté la présidente.

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Les autorités prévoient en outre de porter le fonds d'urgence de 232 millions à 2,9 milliards de dollars pour faire face à la situation. «Les infrastructures peuvent s'effondrer et seront réparées [...] mais ce que nous devons préserver et placer au premier plan, ce sont les vies humaines», a souligné la dirigeante.

Le Pérou a déjà déclaré l'état d'urgence dans quelque 800 municipalités, principalement situées sur la côte, face au danger imminent lié aux pluies torrentielles provoquées par El Niño en Amérique du Sud. En 2023, le phénomène a provoqué des inondations et des glissements de terrain qui ont fait 99 morts.

Plus de 9,3 millions de Péruviens sont exposés à un niveau de risque très élevé en raison des inondations et des glissements de terrain associés à El Niño, selon le centre national d'estimation, de prévention et de réduction des risques de catastrophes (CENEPRED).

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