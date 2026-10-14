DE
FR

Le Brésil enquête
En Amazonie, les incendies criminels attise les soupçons politiques

Le Brésil enquête sur un possible «acte criminel délibéré» à l’origine des incendies qui ravagent l’Amazonie. Le ministre de l’Environnement n’exclut pas un lien avec la présidentielle.
Publié: il y a 21 minutes
L'Amazonie subit plusieurs incendies aux origines possiblement criminelles. (Image d'illustration)
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les autorités brésiliennes enquêtent sur un «acte criminel délibéré» à l'origine de feux qui ravagent une région d'Amazonie depuis plusieurs semaines, et n'écartent pas un lien avec l'élection présidentielle, a déclaré à l'AFP le ministre de l'Environnement, Joao Paulo Capobianco.

Depuis le début du mois, l'État d'Amazonas (nord) a enregistré près de deux fois plus de foyers d'incendies que durant tout le mois d'octobre 2025, et sa capitale, Manaus, est recouverte d'un épais nuage de fumée depuis plusieurs jours.

A lire aussi
Quelque 800 pompiers étaient encore à pied d'oeuvre mercredi matin en forêt de Fontainebleau pour éviter toute reprise des feux.
Les incendies fixés
A Fontainebleau, les pompiers cherchent à empêcher les reprises de feu
Plus de 800 hectares de forêts ont été dévastés dans la région de Fontainebleau.
Feux de forêt à Fontainebleau
Cette France des pyromanes fait peur jusqu'à Paris

La menace qui pèse sur la grande forêt tropicale est intensifiée cette année par El Niño, phénomène météorologique qui fait monter les températures et provoque des vagues de sécheresse dans la région.

Dimanche, lors d'un survol des zones sinistrées, le ministre a observé «des centaines» de foyers, loin des terres agricoles, a-t-il décrit dans un entretien à l'AFP.

Selon lui, cela montre qu'il ne s'agit pas de brûlis qui se sont propagés, mais d'un «acte criminel délibéré» pour détruire la forêt et s'accaparer les terres illégalement. Les responsables agissent «apparemment de manière organisée», a-t-il ajouté.

Lien avec la période électorale

M. Capobianco estime par ailleurs qu'il «est possible qu'il y ait un lien direct avec la période électorale», même si, pour le moment, ce n'est qu'une «piste d'enquête» parmi d'autres.

«Le fait que certains responsables politiques importants aient utilisé ces informations dans leur campagne électorale indique qu'il existe un lien potentiel», a insisté le ministre, sans donner plus de détails.

Tarcisio de Freitas, réélu gouverneur de l'État de Sao Paulo, a récemment critiqué les incendies en Amazonie, accusant le gouvernement du président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva de négligence.

Ce gouverneur conservateur a été ministre de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro, dont le fils aîné, Flavio, est donné favori face à Lula au second tour de la présidentielle, prévu le 25 octobre.

Écoles fermées

Mercredi, Joao Paulo Capobianco doit se rendre à nouveau à Manaus avec le ministre de la Justice, des enquêteurs de la Police fédérale et des agents des services du renseignement pour «identifier les responsables».

La police de l'Amazonas a également ouvert une enquête. Les satellites de l'Institut national de recherches spatiales (Inpe) ont identifié 1.608 foyers d'incendies dans cet État brésilien du 1er au 14 octobre, contre 874 pour tout le mois d'octobre 2025.

En septembre, plus de 3.700 foyers ont touché l'Amazonas, près de quatre fois plus qu'un an plus tôt. Ces chiffres sont toutefois à relativiser dans la mesure où le nombre de feux de forêt au Brésil a été historiquement bas en 2025.

La fumée a gravement détérioré la qualité de l'air à Manaus, métropole de 2,3 millions d'habitants. Les écoles publiques ont été fermées par la mairie depuis vendredi.

Le gouvernement fédéral a envoyé 11 aéronefs et près de 300 pompiers spécialisés, et espère inverser la situation «dans les prochains jours», a indiqué le ministre.

M. Capobianco a souligné que la déforestation a été réduite de moitié entre 2022 et 2025 dans l'Amazonie brésilienne.

Découvrez nos contenus sponsorisés
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus