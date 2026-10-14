L’épisode El Niño en cours s’annonce déjà comme le plus intense jamais observé depuis le début des relevés. Et le phénomène n’a pas encore atteint son apogée: selon des météorologues suisses, il devrait continuer à gagner en intensité dans les prochains mois.

Cet El Niño explose tous les records, mais il va encore s’intensifier

Cet El Niño explose tous les records, mais il va encore s’intensifier

Janine Enderli

C'est un record: le 5 octobre, le Pacifique a franchi le seuil des 30°C pour la première fois dans la zone Niño 3.4. Selon Meteo News, la température de surface y a dépassé les précédents sommets d’El Niño de 1997 et 2015 de plus d’un degré, avec une anomalie vertigineuse de +3,39 °C par rapport à la moyenne 1991-2020.

Mais la surface du Pacifique n'est pas la seule à être inhabituellement chaude. Des températures anormales ont aussi été enregistrées en profondeur. Dans certaines régions, l'eau à 150 mètres de profondeur affiche près de 25 degrés, soit 8 à 10 degrés de plus que la norme. Un réchauffement qui s'est accentué en août.

Une normalisation dans plusieurs mois

Mais cela ne s'arrête pas là: le pic d'El Niño devrait être atteint dans les huit à douze prochaines semaines, selon les calculs du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF).

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Même après avoir atteint son pic, la température du Pacifique devrait rester à des niveaux records. Un retour à la normale pourrait survenir au début de l’été 2027, selon Meteo News.

Le réchauffement du Pacifique pourrait accentuer les phénomènes météorologiques extrêmes à travers le monde. En Asie du Sud-Est et en Australie, le manque de pluie risque d’aggraver les sécheresses et les incendies de forêt. A l’inverse, la côte pacifique de l’Amérique du Sud pourrait subir de fortes précipitations, avec un risque accru d’inondations et de glissements de terrain.