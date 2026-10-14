C'est un record: le 5 octobre, le Pacifique a franchi le seuil des 30°C pour la première fois dans la zone Niño 3.4. Selon Meteo News, la température de surface y a dépassé les précédents sommets d’El Niño de 1997 et 2015 de plus d’un degré, avec une anomalie vertigineuse de +3,39 °C par rapport à la moyenne 1991-2020.
Mais la surface du Pacifique n'est pas la seule à être inhabituellement chaude. Des températures anormales ont aussi été enregistrées en profondeur. Dans certaines régions, l'eau à 150 mètres de profondeur affiche près de 25 degrés, soit 8 à 10 degrés de plus que la norme. Un réchauffement qui s'est accentué en août.
Une normalisation dans plusieurs mois
Mais cela ne s'arrête pas là: le pic d'El Niño devrait être atteint dans les huit à douze prochaines semaines, selon les calculs du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF).
Même après avoir atteint son pic, la température du Pacifique devrait rester à des niveaux records. Un retour à la normale pourrait survenir au début de l’été 2027, selon Meteo News.
Le réchauffement du Pacifique pourrait accentuer les phénomènes météorologiques extrêmes à travers le monde. En Asie du Sud-Est et en Australie, le manque de pluie risque d’aggraver les sécheresses et les incendies de forêt. A l’inverse, la côte pacifique de l’Amérique du Sud pourrait subir de fortes précipitations, avec un risque accru d’inondations et de glissements de terrain.