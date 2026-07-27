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Au moins huit personnes ont été blessées
Une manifestation contre le tourisme de masse dégénère à Majorque

Environ 25'000 personnes ont manifesté à Palma contre le tourisme de masse à Majorque. Des affrontements avec la police ont fait au moins huit blessés, dont deux hospitalisés. Les manifestants dénoncent notamment la pénurie de logements, la pollution et les nuisances.
Publié: 10:20 heures
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Dernière mise à jour: 10:22 heures
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Dimanche 26 juillet, environ 25'000 personnes ont manifesté à Palma contre le tourisme de masse à Majorque.
Photo: AFP
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Mattia Jutzeler

«Majorque surbookée», «Le tourisme de masse détruit notre île»: les slogans affichés sur les pancartes et banderoles résumaient la colère des manifestants. Dimanche 26 juillet, quelque 25'000 personnes ont défilé dans les rues de Majorque pour dénoncer les effets du tourisme de masse sur l'île espagnole.

Le rassemblement s'est tenu à Palma, la capitale de l'île. Le choix de la date n'était pas anodin: la fin juillet et le début août correspondent à la période la plus touristique de l'année. Il s'agit de la troisième mobilisation consécutive organisée à l'appel des opposants au tourisme de masse, rapporte notamment la SRF.

Deux manifestants à l'hôpital

La manifestation s'est d'abord déroulée dans le calme, avant que des affrontements n'éclatent avec la police en fin de rassemblement. Selon plusieurs médias espagnols, les forces de l'ordre auraient empêché les manifestants d'accéder à une place où un manifeste devait être lu.

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Au moins huit manifestants auraient été blessés lors des heurts, la police ayant notamment fait usage de balles en caoutchouc. Deux d'entre eux ont dû être hospitalisés.

Les manifestants réclament notamment une limitation du nombre de touristes. Ils dénoncent l'essor du tourisme et la multiplication des locations de vacances, qu'ils accusent d'aggraver la pénurie de logements sur l'île. Selon eux, les personnes aux revenus moyens ne peuvent pratiquement plus se permettre de se loger à Majorque. Ils reprochent également au tourisme de masse de provoquer pollution, embouteillages et nuisances sonores.

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