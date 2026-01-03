Le président des Etats-Unis a choisi de frapper fort en bombardant Cracas et en faisant arréter le président vénézuélien Nicolás Maduro. Logique, vu qu'il considère le continent comme le sien.

Pourquoi Trump a fait le choix de la guerre au Venezuela

Richard Werly Journaliste Blick

Donald Trump dira, lors d'une conférence de presse prévue à 11h (17h en Suisse), ce qui s'est passé ces dernières heures à Caracas. Mais d'ores et déjà, l'annonce de son administration est claire: le président vénézuélien Nicolás Maduro (63), au pouvoir depuis 2013, a été arrêté et exfiltré du pays. C'est du moins la version donnée sur les réseaux sociaux par le Département d'Etat. Parallèlement aux frappes sur la capitale du Venezuela, une opération commando a donc eu lieu. Pourquoi en être arrivé là? Voici les cinq raisons de cette guerre menée par Donald Trump.

Le Venezuela, pré carré américain

C'est l'essentiel. Avec cette intervention militaire directe, composée d'abord d'un blocus pétrolier, puis de frappes sur Caracas, doublées sans doute d'une opération des forces spéciales américaines, Donald Trump fait la preuve de sa nouvelle doctrine Monroe, du nom du président des Etats-Unis (1817-1825) qui considérait l'Amérique du Sud comme la zone réservée de son pays. Cette doctrine, rebaptisée « Donroe » (pour Donald), est désormais mise en œuvre.



Et le message ne s'adresse pas qu'aux gouvernements de la zone: il est envoyé aux deux partenaires économiques de l'ex-gouvernement Maduro, la Russie et la Chine. Trump est le shérif de l'Amérique. Il fait la loi.

Maduro, narco-trafiquant

Ce n'est pas parce que Nicolás Maduro, au pouvoir depuis 2013 au Venezuela, a trafiqué les urnes lors des dernières législatives du 25 mai 2025 que Donald Trump l'a fait arrêter. Dans de nombreux pays, le président des Etats-Unis se satisfait de régimes non démocratiques, dès lors qu'ils servent ses intérêts.



La raison officielle que Trump va brandir en conférence de presse est le narcotrafic. Le Venezuela est un couloir de transit connu pour la drogue en provenance de Colombie, et les frappes sur les présumés bateaux de trafiquants étaient ainsi justifiées, y compris les exécutions extrajudiciaires commises à ces occasions. Trump va, à coup sûr, présenter Maduro comme un nouvel «El Chapo», l'ancien seigneur des cartels mexicains. Mais son indignation est à géométrie variable: le 8 décembre, Trump a gracié l'ancien président du Honduras, Juan Hernandez, qui avait été condamné pour narcotrafic à 45 ans de prison par la justice américaine et était détenu aux Etats-Unis.

Caracas, capitale à reconstruire

N'oublions pas cet aspect. Pour Donald Trump, tout conflit est une opportunité, dès lors que le retour de la paix ou le changement de régime rime avec reconstruction et chantiers. Or Caracas, la capitale du Venezuela, était dans les années 80 une métropole enviée, dopée par l'argent du pétrole. Dans les années 70, le pays était le plus riche d'Amérique du sud et l'une des vingt premières économies mondiales.



Le chantier va sans doute plaire à Trump, qui installera au pouvoir un régime redevable à sa famille et aux Etats-Unis. Corina María Machado, lauréate du prix Nobel de la paix 2025 et opposante en cheffe à Maduro, est la première sur la liste. Y aura-t-il de nouvelles élections? On en est pas encore là..

Le pétrole, obsession américaine

Le Venezuela dispose des premières réserves de pétrole au monde, qu'il n'est pas en mesure de raffiner en raison de la vétusté de ses infrastructures. S'il parvient à installer dans le pays un régime ami, Trump aura ainsi en main le robinet pétrolier mondial, puisque son pays est très proche de l'Arabie saoudite, autre principal producteur. C'est essentiel. N'oublions pas que la Russie est sous embargo pétrolier des Occidentaux et que la Chine a cruellement besoin d'énergie. Le grand jeu pétrolier et énergétique cher à Trump est à l'œuvre au Venezuela.

Un conflit, pour oublier le reste

Cette théorie dite du «brouillard de la guerre» a produit de très bons films de cinéma, dont un qui s'intitule «Brume de Guerre» en 2003 . En quoi consiste-t-elle? Monopoliser l'attention du public avec un conflit pour miser sur le réflexe nationaliste et faire oublier tout le reste. Or Trump a trouvé en Nicolás Maduro l'ennemi parfait. Le dictateur vénézuélien truquait les élections depuis son arrivée au pouvoir après Hugo Chávez (au pouvoir, lui, de 1999 à 2013). Son populisme d'inspiration marxiste reposait sur une armée et une police aux ordres, gorgées de l'argent de la drogue.

Maduro est détesté. Il a perdu les dernières élections. Trump apparaît donc comme le justicier et le libérateur. Ce qui sera sans doute le cas aux yeux d'une grande majorité de vénézueliens, dans un pays où l'inflation astronomique a imposé le règne du dollar roi. Maisle locataire de la Maison Blanche peut aussi profiter de cette situation pour créer un rideau de fumée aux Etats-Unis, où il est en situation politique compliquée après une année de mandat. Une guerre pour faire oublier: refrain connu…