Le président américain a déclaré samedi que les forces américaines avaient capturé le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro. Les Etats-Unis ont mené une «attaque de grande envergure» contre le pays sud-américain durant la nuit.

Trump confirme les frappes et dit que Maduro a été «capturé et exfiltré» du Venezuela

Trump confirme les frappes et dit que Maduro a été «capturé et exfiltré» du Venezuela Les Etats-Unis ont «mené avec succès une frappe de grande ampleur contre le Venezuela et son dirigeant, le président Nicolás Maduro», a annoncé samedi Donald Trump. Selon lui, M. Maduro «a été capturé avec son épouse et exfiltré du pays». Une conférence de presse est annoncée à 11h (17h suisses), a précisé le président américain sur son compte Truth Social. Source: ATS Moscou veut savoir comment va Maduro La Russie a demandé samedi des éclaircissements «immédiats» sur la situation du président vénézuélien, Nicolas Maduro, se disant «extrêmement alarmée» par les informations indiquant qu'il a été «emmené de force» hors du pays. «Nous sommes extrêmement alarmés par les informations selon lesquelles le président vénézuélien, Nicolas Maduro, et son épouse auraient été emmenés de force hors du pays à la suite de l'agression aujourd'hui par les Etats-Unis», a déclaré le ministère des Affaires étrangères russe dans un communiqué, demandant «des éclaircissements immédiats sur cette situation». «Nous vaincrons», lance le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello, considéré comme un des hommes les plus puissants du pays, a lancé samedi à l'aube, «nous vaincrons» après les attaques des Etats-Unis qui ont annoncé avoir capturé le président Nicolas Maduro. «Et à la fin de ces attaques, nous vaincrons. Vive la patrie! Fidèles toujours! Traîtres jamais», a lancé le ministre vénézuélien de l'Intérieur à la télévision publique, promettant: «Ce n'est pas la première lutte, ce n'est pas la première bataille (...), nous avons su survivre en toutes circonstances». Des rumeurs sur les réseaux sociaux donnaient Diosdado Cabello pour mort ou arrêté. Source: AFP Caracas demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU Le Venezuela a demandé samedi une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies après l'attaque militaire des Etats-Unis. «Face à l'agression criminelle commise par le gouvernement des Etats-Unis contre la Patrie, nous avons demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations unies, chargé de faire respecter le droit international», a déclaré sur la messagerie Telegram le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yvan Gil. Les frappes contre le Venezuela sont terminées, affirme un sénateur américain Les Etats-Unis ont achevé leur action militaire au Venezuela après avoir capturé le dirigeant de gauche Nicolas Maduro, a déclaré samedi un sénateur américain, citant le secrétaire d'Etat Marco Rubio. M. Rubio «ne prévoit aucune action supplémentaire au Venezuela maintenant que Maduro est sous la garde des Etats-Unis», a écrit sur son compte X le sénateur Mike Lee, républicain initialement critique de l'opération, après ce qu'il a décrit comme un appel téléphonique avec M. Rubio. Source: AFP Charger le contenu Plus d'informations Source: AFP La Russie juge l'attaque américaine «profondément inquiétante» La Russie a condamné samedi l'attaque militaire américaine contre le Venezuela, estimant que «l'hostilité idéologique» avait prévalu sur la diplomatie. «Ce matin, les Etats-Unis ont commis un acte d'agression armée contre le Venezuela. Ceci est profondément inquiétant et condamnable», a dénoncé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué, regrettant que «l'hostilité idéologique ait triomphé du pragmatisme d'usage». Source: AFP Madrid se propose comme médiateur Le gouvernement espagnol a proposé samedi de jouer les intermédiaires dans la crise entre le Venezuela et les Etats-Unis. «L'Espagne appelle à la désescalade et à la modération», a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, se disant «à cet égard (...) disposée à offrir ses bons offices pour parvenir à une solution pacifique et négociée à la crise actuelle», rappelent également qu'elle n'avait «pas reconnu les résultats des élections du 28 juillet 2024», officiellement remportée par Nicolas Maduro, un résultat contesté par l'opposition. Source: AFP «Une nouvelle ère pour le Venezuela!» Le numéro deux du Département d'Etat américain a déclaré samedi que le Venezuela connaissait une «nouvelle ère» après l'annonce de la capture par les forces américaines du président vénézuélien Nicolas Maduro. «Une nouvelle ère pour le Venezuela! Le tyran est parti. «Une nouvelle ère pour le Venezuela!» Le numéro deux du Département d'Etat américain a déclaré samedi que le Venezuela connaissait une «nouvelle ère» après l'annonce de la capture par les forces américaines du président vénézuélien Nicolas Maduro. «Une nouvelle ère pour le Venezuela! Le tyran est parti. Il va désormais – enfin – répondre de ses crimes devant la justice», a écrit l'adjoint au secrétaire d'Etat, Christopher Landau, sur son compte X. Source: AFP La vice-présidente exige «une preuve de vie» de Maduro La vice-présidente vénézuélienne, Delcy Rodriguez, a affirmé samedi matin qu'elle ignorait où se trouvait le président Nicolas Maduro, exigeant un "preuve de vie" aux Etats-Unis après l'attaque américaine pendant la nuit. «Face à cette attaque brutale, nous ignorons où se trouvent le président Nicolas Maduro et la Première dame, Cilia Flores. Nous exigeons du gouvernement du président Donald Trump une preuve de vie», a-t-elle déclaré lors d'une conversation téléphonique à la télévision publique. Source: AFP Source: AFP Caracas déploie tous ses moyens militaires Le ministre vénézuélien de la Défense a accusé, dans un discours enregistré sur les réseaux sociaux samedi à l'aube, l'armée américaine d'avoir «frappé des zones résidentielles» lors de son attaque du Venezuela, promettant également un déploiement massif de tous les moyens militaires du pays. «Les forces envahisseuses (...) ont profané notre sol (...) allant jusqu'à frapper, au moyen de missiles et de roquettes tirés depuis leurs hélicoptères de combat, des zones résidentielles de population civile», a déclaré le général Vladimir Padrino Lopez, indiquant être de «train de recueillir les informations relatives aux blessés et aux morts». Il a aussi promis «le déploiement massif de tous les moyens terrestres, aériens, navals, fluviaux et balistiques, système d'armes pour la défense intégrale». De son côté, la Colombie a annoncé déployer des militaires à sa frontière avec le Venezuela. De fortes explosions avec des bruits ressemblant à des survols d'avions ont été entendus vers 02H00 (06H00 GMT) samedi à Caracas, a constaté un journaliste de l'AFP. Dans un communiqué, le Venezuela «dénonce la très grave agression militaire» des Etats-Unis.

Sur les réseaux sociaux, des images de grands incendies avec des dégagements de fumée sont visibles sans qu'il soit possible de localiser précisément le lieu de ces explosions qui semblent avoir eu lieu dans le sud et l'est de la capitale vénézuelienne.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Des bruits d'explosion continuaient à être entendus vers 02H15 (06H15 GMT). Ces déflagrations surviennent alors que le président américain, Donald Trump, qui a fait déployer une flottille de guerre dans les Caraïbes, a évoqué la possibilité de frappes terrestres contre le Venezuela et affirmé que les jours du président vénézuélien, Nicolas Maduro, étaient «comptés».

Il a déclaré lundi que les Etats-Unis avaient détruit une zone de mise à quai utilisée par des bateaux accusés de participer au narcotrafic au Venezuela, ce qui serait la première attaque terrestre américaine sur le sol vénézuélien. Le président Maduro s'était lui montré confiant lors d'une interview diffusée jeudi affirmant: «le système de défense nationale a garanti et garantit l'intégrité territoriale, la paix du pays et l'usage et la jouissance de tous nos territoires».

Donald Trump accuse le président Maduro d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic que l'intéressé dément, reprochant aux Etats-Unis de vouloir le renverser pour s'emparer des réserves de pétrole du pays, les plus grandes de la planète.

Donald Trump accuse le président Maduro d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic que l'intéressé dément, reprochant aux Etats-Unis de vouloir le renverser pour s'emparer des réserves de pétrole du pays, les plus grandes de la planète.



















