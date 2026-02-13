Delcy Rodriguez promet des élections libres
La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez s'est engagée, dans un entretien avec la chaîne américaine NBC diffusé jeudi, à organiser des élections libres dans le pays. Interrogée pour savoir si elle s'engageait sur la tenue d'élections «libres et équitables», celle qui a pris la relève de Nicolas Maduro, capturé début janvier par les Etats-Unis, a répondu «oui, absolument», selon la traduction de NBC.
«Organiser des élections libres et équitables au Venezuela, ça veut dire un pays libre où la justice prévaut», mais aussi «sans sanctions, un pays qui n'est pas sous le coup des intimidations internationales, du harcèlement de la presse étrangère», a-t-elle ajouté via un traducteur. L'opposition avait boycotté les élections législatives de 2025.
Un an plus tôt, quelque 2400 personnes avaient été arrêtées et 28 tuées lors de la répression des troubles après l'élection présidentielle contestée de Nicolas Maduro. L'opposition, qui revendique toujours la victoire à cette élection, a accusé le pouvoir de fraude, publiant des procès-verbaux de bureaux de vote donnant son candidat, Edmundo Gonzalez Urrutia, vainqueur.
Le Conseil national électoral (CNE), accusé d'être aux ordres du pouvoir, n'a jamais publié de résultats détaillés, disant avoir été victime d'une attaque informatique. Jeudi, l'Assemblée nationale vénézuélienne a entamé le débat final en vue de l'adoption d'une loi d'amnistie générale, qui doit conduire à des libérations massives de prisonniers politiques, alors que des milliers de personnes ont participé à la première grande manifestation d'opposition depuis la chute de Nicolas Maduro.
Source: AFP
Un dirigeant de l'opposition arrêté peu après sa libération
Juan Pablo Guanipa, dirigeant de l'opposition vénézuélienne et proche de la lauréate du prix Nobel de la paix Maria Corina Machado, a été arrêté lundi, quelques heures après sa sortie de prison, le parquet estimant qu'il avait enfreint les conditions posées à sa libération.
Le parquet a demandé à la justice que cet ancien vice-président du Parlement, âgé de 61 ans, soit soumis «à un régime de résidence surveillée». Après sa libération dimanche, Juan Pablo Guanipa s'était rendu à moto devant plusieurs prisons de Caracas, y retrouvant des proches de prisonniers politiques et échangeant avec la presse.
Il y a dénoncé le résultat de l'élection présidentielle de 2024, qui avait permis la reconduction du socialiste Nicolas Maduro, l'opposition affirmant avoir été privée de la victoire grâce à des fraudes. Dans des déclarations à l'AFP, l'opposant a appelé au «respect de la volonté du peuple vénézuélien» et à de nouvelles élections.
Maria Corina Machado avait annoncé son enlèvement dimanche soir. Le fils de l'opposant, Ramon Guanipa, a également indiqué que son père avait été kidnappé «par environ dix personnes non identifiées». Son parti, Primero Justicia, a dénoncé l'enlèvement de son dirigeant «par les forces répressives de la dictature».
Juan Pablo Guanipa est la figure la plus emblématique parmi les prisonniers d'opposition. Sa dernière apparition publique datait du 9 janvier 2025, lorsqu'il avait accompagné Machado à un rassemblement contre l'investiture de Nicolas Maduro pour un troisième mandat consécutif. Arrêté en mai 2025 sur des accusations de complot électoral, il avait ensuite été inculpé de terrorisme, blanchiment d'argent et d'incitation à la violence et à la haine.
Source: AFP
Deux opposants politiques libérés de prison au Venezuela
Juan Pablo Guanipa, un dirigeant de l'opposition vénézuélienne, et un autre proche de la lauréate du prix Nobel de la paix María Corina Machado ont été libérés de prison dimanche. Ces libérations interviennent deux jours avant un vote au Parlement sur une loi d'amnistie générale. Depuis l'Espagne où il vit en exil, Edmundo González Urrutia, qui revendique la victoire à la présidentielle de 2024 au Venezuela, a exigé «la libération immédiate» de tous les prisonniers politiques, dans un message sur le réseau social X.
Arrêté en mai 2025, Juan Pablo Guanipa a montré dans une vidéo publiée sur X ce qui semble être son ordre de mise en liberté. «Caché pendant dix mois, détenu ici pendant presque neuf mois» à Caracas, a-t-il commenté. «Nous sortons, libres, après un an et demi», a ajouté cet ancien vice-président du Parlement, âgé de 61 ans, ajoutant qu'il y a «beaucoup à dire sur le présent et l'avenir du Venezuela, toujours en mettant la vérité au premier plan».
Un autre opposant, Perkins Rocha, conseiller juridique de María Corina Machado, a également été relâché par les autorités. «L'accolade à la maison a eu lieu! Nous avons déjà parlé à nos enfants», a commenté sur X son épouse María Constanza Cipriani, déplorant toutefois que son retour chez lui soit assorti de «strictes mesures de précaution» qu'elle n'a pas précisées.
Perkins Rocha, 63 ans, était emprisonné depuis un an et demi. Il avait été arrêté le 27 août 2024, après la réélection contestée de Nicolás Maduro le 28 juillet 2024. Le 8 janvier, le gouvernement intérimaire vénézuélien a promis, sous la pression des Etats-Unis, un processus de libération d'un «nombre significatif» de prisonniers. Depuis lors, des familles et des ONG dénoncent le fait que cela se fasse au compte-gouttes.
Source: AFP
Le Venezuela avance vers une loi d'amnistie historique après 27 ans de pouvoir socialiste
L'Assemblée nationale vénézuélienne a fait un premier pas jeudi vers l'adoption d'une loi d'amnistie générale historique couvrant les 27 ans de pouvoir chaviste, la doctrine du feu président Hugo Chavez, un peu plus d'un mois après la capture de Nicolas Maduro lors d'une opération américaine.
«Un événement très important s'est produit pour le Venezuela: l'adoption à l'unanimité par toutes les forces politiques présentes à l'Assemblée en première lecture de la loi d'amnistie, qui est une loi pour la paix et la réconciliation nationale», a estimé en soirée la présidente par intérim Delcy Rodriguez, qui l'avait promise vendredi sous pression américaine.
La loi «peut être le début d'une étape historique. Nous pouvons faire en sorte que le Venezuela entre dans une spirale de reconnaissance mutuelle, de respect, de tolérance, d'accords et où, au final, nous puissions trouver la paix», s'était plus tôt enthousiasmé le député d'opposition Tomas Guanipa lors des débats.
Le texte approuvé en première lecture jeudi sera à nouveau débattu mardi à l'Assemblée en vue de son approbation définitive. La loi doit permettre la libération de tous les prisonniers politiques ainsi que l'abandon des poursuites à leur encontre.
Le texte couvre les crimes de «terrorisme», «trahison» ou «incitation à la haine», chefs d'accusation fréquemment utilisés pour emprisonner les prisonniers politiques.
Source: AFP
Maria Machado se dit prête à rencontrer la présidente par intérim en vue d'une «transition»
Maria Corina Machado, principale figure de l'opposition vénézuélienne et prix Nobel de la Paix, est prête à rencontrer la présidente par intérim Delcy Rodríguez «si nécessaire» pour établir le «calendrier d'une transition», a annoncé lundi son service de presse.
L'opposante a évoqué de telles discussions lors d'une réunion en ligne avec des médias colombiens, un mois après la capture du président Nicolás Maduro par l'armée américaine à Caracas.
«S'il est nécessaire d'échanger lors d'une rencontre pour définir le calendrier d'une transition, ce sera fait», a affirmé Maria Machado, selon une transcription de son service de presse. Mais le gouvernement provisoire de Delcy Rodríguez «reste la mafia», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Les Etats-Unis évoquent une «transition» avec la présidente par intérim du Venezuela
La nouvelle cheffe de mission diplomatique des Etats-Unis pour le Venezuela Laura Dogu a rencontré lundi pour la première fois la présidente par intérim Delcy Rodriguez, écrivant sur X avoir évoqué une «transition», un mois après la capture de Nicolas Maduro par l'armée américaine.
«J'ai rencontré Delcy Rodríguez et Jorge Rodríguez (président de l'Assemblée nationale) pour réitérer les trois phases que (le chef de la diplomatie américaine Marco) Rubio a proposées pour le Venezuela: stabilisation, reprise économique et réconciliation, et transition.»
En parallèle, Delcy Rodriguez a nommé l'ancien ministre des Affaires étrangères Felix Plasencia comme chef de mission diplomatique aux Etats-Unis, alors que les relations entre les deux pays sont rompues depuis 2019.
Source: AFP
Trump fait rouvrir l'espace aérien du Venezuela aux vols commerciaux
Donald Trump a annoncé jeudi avoir demandé la réouverture de l'espace aérien du Venezuela pour les vols commerciaux, presque un mois après le spectaculaire raid américain au cours duquel le président Nicolas Maduro a été fait prisonnier. Le président américain a souhaité dans la matinée que cette réouverture intervienne «d'ici la fin de la journée», a-t-il dit au début d'un conseil des ministres à la Maison Blanche.
«Les citoyens américains vont, dans très peu de temps, être en mesure d'aller au Venezuela et ils y seront en sécurité. (Le pays) est sous un contrôle très ferme», a précisé Donald Trump, indiquant avoir discuté juste avant sa prise de parole avec la présidente vénézuélienne par intérim Delcy Rodriguez.
Environ deux heures plus tard, le régulateur américain de l'aviation (FAA) a indiqué sur son compte X avoir «retiré quatre NOTAM (avertissements aux pilotes, NDLR) concernant la région des Caraïbes, y compris une portant sur le Venezuela». Il a ajouté avoir fait de même pour des mises en garde au sujet des espaces aériens de Curaçao, de San Juan (Porto Rico) et des régions dépendant du centre de gestion des vols de Piarco, à Trinidad et Tobago.
«Ces NOTAM avaient été émises par mesure de précaution et ne sont plus nécessaires», a précisé le régulateur, assurant que la sécurité restait sa «priorité principale». «Nous avons hâte de faciliter la reprise des trajets réguliers entre les Etats-Unis et le Venezuela», a-t-il poursuivi.
Source: AFP
Le Venezuela adopte, sous pression américaine, une loi pétrolière favorable au secteur privé
Le Venezuela a approuvé jeudi, sous la pression des Etats-Unis, une réforme de sa loi sur les hydrocarbures qui doit ouvrir le secteur au privé et réduire les impôts, permettant la signature de contrats plus avantageux pour les entreprises. Adoptée par l'Assemblée nationale, cette réforme, qui va ouvrir la porte à l'investissement étranger, survient moins d'un mois après la spectaculaire intervention militaire américaine qui a conduit à la capture du président Nicolas Maduro, le 3 janvier.
«Aujourd'hui est un jour historique pour notre République, pour notre peuple, pour l'industrie pétrolière vénézuélienne», a lancé le président de l'Assemblée, Jorge Rodriguez, frère de Delcy Rodriguez, la présidente par intérim qui a succédé à Maduro. «L'objectif principal de cette loi est que nous cessions de dire que nous avons les réserves les plus importantes (du monde) pour commencer à dire que nous comptons parmi les principaux producteurs de pétrole de toute cette planète», a-t-il ajouté.
La réforme bouleverse complètement le modèle pétrolier hérité de feu le président Hugo Chavez (1999-2013), d'inspiration socialiste. Donald Trump, qui ne cache pas son intérêt pour les réserves vénézuéliennes, a affirmé qu'il allait contrôler le secteur, qualifiant Delcy Rodriguez de «formidable». Celle-ci a donné au président américain de nombreux gages de bonne volonté et de coopération.
L'exploitation pétrolière était jusqu'ici l'apanage de l'Etat ou d'entreprises mixtes dans lesquelles l'Etat détenait la majorité. La réforme de la loi par le gouvernement d'Hugo Chavez en 2006 a limité l'activité des acteurs privés, imposant une participation majoritaire du public dans toutes les entreprises, fixant des impôts élevés.
Source: AFP
Washington lève plusieurs freins au commerce du pétrole vénézuélien
Le gouvernement américain a annoncé jeudi qu'il suspendait des sanctions pour faciliter le commerce du pétrole vénézuélien. Une annonce faite moins d'un mois après la spectaculaire intervention militaire américaine qui a conduit à la capture du président Nicolas Maduro.
Les transactions opérées par le géant pétrolier public Petroleos de Venezuela (PDVSA), ainsi que celles des sociétés dont il détient au moins 50% des parts, sont désormais «autorisées», affirme le ministère américain des Finances. Des conditions sont fixées pour éviter notamment que le pétrole n'aille en Russie, en Iran, en Corée du Nord, à Cuba ou encore en Chine.
Source: ATS
Sans la nommer, Delcy Rodriguez invite Machado à «rester à Washington»
La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez a demandé aux opposants versés dans «l'extrémisme» de «rester à Washington» dans une allusion à la cheffe de l'opposition et Nobel de la paix Maria Corina Machado, sans toutefois la nommer.
Delcy Rodriguez a prononcé ces avertissements lors d'une cérémonie réunissant quelque 3200 militaires au Fuerte Tiuna, enclave militaire dans Caracas où a été capturé le président Nicolas Maduro le 3 janvier par l'armée américaine, au cours de laquelle ceux-ci lui on juré loyauté.
«Que viennent tous ceux qui aiment véritablement le Venezuela, mais que ceux qui cherchent à perpétuer les dommages et l'agression contre le peuple vénézuélien restent à Washington!», a-t-elle lancé, fustigeant l'«extrémisme». «Ils n'entreront pas ici pour nuire à la paix et à la tranquillité de la République: il y aura la loi et il y aura la justice», a-t-elle menacé. «Nous sommes disposés à l'entente, nous sommes disposés au dialogue, mais nous ne sommes pas disposés à une autre agression», a-t-elle encore dit.
Maria Corina Machado a soutenu l'intervention qui a conduit à la capture de Nicolas Maduro par l'armée américaine le 3 janvier. Mercredi, elle a rencontré le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio à Washington, disant ensuite aux journalistes: «Je pense que personne n'a confiance en Delcy Rodriguez.»
Source: AFP
Militaires et policiers jurent loyauté à la présidente par intérim lors d'une cérémonie
Militaires et policiers vénézuéliens ont juré «loyauté et soumission absolue» à la présidente par intérim Delcy Rodriguez, mercredi lors d'une cérémonie au Fuerte Tiuna, enclave militaire dans Caracas où a été capturé le président Nicolas Maduro le 3 janvier par l'armée américaine.
«Nous jurons loyauté et soumission absolue», a déclaré le ministre de la Défense, Vladimir Padrino Lopez, qui a remis à Delcy Rodriguez le bâton symbolisant le commandement en chef des armées ainsi que l'épée de Simon Bolivar, héros de l'indépendance vénézuélienne.
Le puissant ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello a également exprimé sa loyauté à Rodriguez au nom de la police, déclarant: «Notre loyauté envers la Constitution nationale et sa présidente par intérim est absolue, car nous comprenons que défendre son action, c'est défendre la continuité du gouvernement et l'intégrité du peuple vénézuélien (...) Sous son commandement, nous garantirons avec efficacité l'ordre intérieur et la protection du peuple».
Cette cérémonie en grande pompe avec 3200 soldats en tenue de parade survient un peu plus de trois semaines après les bombardements sur le Venezuela et la capture de Maduro. L'armée avait déjà affirmé son soutien à Delcy Rodriguez dès le 4 janvier.
Source: AFP