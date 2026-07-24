19'000 personnes ont été évacuées ou confinées dans la région de Madrid
Deux des trois incendies ayant déjà ravagé 6000 hectares à l'ouest de Madrid «ont fusionné», ont annoncé vendredi les services de secours de la région de la capitale espagnole, qui craignaient un tel scénario.
Ces deux feux, celui de San Martín de Valdeiglesias et celui de Villa del Prado, forment désormais un seul brasier que les secours ont appelé sur le réseau social X «Sierra de l'ouest».
Au moins 19'000 personnes ont déjà été évacuées ou sont confinées dans la région de Madrid en raison de ce brasier, qualifié du «pire incendie de l'histoire» par la présidente régionale Isabel Díaz Ayuso. Quatre localités (Aldea del Fresno, Chapinería, Navas del Rey et Colmenar de Arroyo) sont «soit déjà évacuées, soit en cours d'évacuation», a-t-elle indiqué.
«Une situation catastrophique»
Concernant les dégâts matériels, au moins 43 maisons ont été «détruites», a déploré Isabel Díaz Ayuso, évoquant «une situation totalement inhabituelle et catastrophique», qui évolue «très rapidement». Au total, près de 2000 pompiers, soldats de l'unité d'urgence de l'armée et autres agents de la Garde civile et du ministère de la Transition écologique sont mobilisés, selon le gouvernement.
Source: AFP
Le gigantesque incendie de la Guadalajara en Espagne a baissé en intensité
Le gigantesque incendie dans la province de Guadalajara, qui a ravagé 32'000 hectares depuis plus d'une semaine, a baissé en intensité et l'armée s'est retirée de la zone, ont annoncé les autorités, même si le feu n'était pas encore éteint ni officiellement stabilisé.
Le feu de forêt, considéré comme le plus important de l'année en Espagne, a été rétrogradé «au niveau 1», a annoncé le président de la région de Castille-La-Manche, Emiliano García-Page, sur le réseau social X, à l'issue d'une réunion d'urgence.
Selon les autorités, cela signifie concrètement que les autorités régionales, compétentes en matière de situations d'urgence en Espagne, n'ont plus besoin de l'aide exceptionnelle de l'Etat central à Madrid. L'unité d'urgence de l'armée «se retire» et les habitants de six des localités qui avaient été évacuées peuvent désormais rentrer chez eux, ont par ailleurs annoncé les services espagnols d'extinction et de prévention des feux (Infocam).
Plus de 200 pompiers encore mobilisés
«(Les mesures) de confinement sont levées» aussi dans six autres localités, selon Infocam. Plus de 200 soldats du feu restent toutefois mobilisés, ainsi qu'une vingtaine de «moyens terrestres» et deux moyens aériens. Malgré l'amélioration de la situation, aucune autorité officielle n'a à ce stade indiqué que l'incendie, le plus important de l'histoire de la région de Castille-La-Manche, était circonscrit.
Emiliano García-Page a par ailleurs précisé que des «moyens» avaient été transférés dès jeudi depuis la région de Castille-La Manche pour contribuer à la lutte contre les nombreux incendies qui se sont déclarés dans la région de Madrid, au centre de toutes les attentions ces dernières heures.
Source: AFP
L'UE a déployé quatre avions en Espagne, en plus des trois en France
L'Union européenne a déployé quatre avions bombarbiers d'eau pour lutter contre les feux en Espagne, a annoncé Bruxelles vendredi, un dispositif qui s'ajoute aux trois avions annoncés dès jeudi pour la France.
«Nous nous préparons à une situation difficile», a indiqué une porte-parole de la Commission Anna-Kaisa Itkonen.
Source: AFP
Deux des trois incendies à l'ouest de Madrid sont «sur le point de fusionner», le feu est «hors de contrôle»
Deux des trois incendies s'étant déclarés à l'ouest de Madrid sont «sur le point de fusionner» pour ne former qu'un «seul brasier», a annoncé le préfet de la région, avertissant que le feu était «hors de contrôle».
«Les deux feux, celui de San Martín et celui de Villa del Prado, sont sur le point de fusionner et de se transformer en un seul brasier qui progresse en direction de Navas del Rey», a déclaré à la presse Francisco Martín, ajoutant que des nouveaux villages de la zone étaient en cours d'évacuation.
Source: AFP
105 habitations et bâtiments à Biscarosse ont été «touchés par les flammes, voire détruits»
Le feu de forêt qui menace depuis jeudi Biscarrosse (Landes) et a parcouru 2.600 hectares vendredi à la mi-journée, a fait d'importants dégâts avec 105 habitations et bâtiments «touchés par les flammes», «voire détruits», a déclaré le préfet Gilles Clavreul.
«Le feu s'est avancé dans le bourg de Biscarrosse, a touché à la fois des zones artisanales, mais également malheureusement des habitations. Donc l'évacuation était absolument indispensable», avec 18'000 personnes évacuées de cette commune balnéaire et 5000 autres d'un camping voisin à Parentis, a ajouté le représentant de l'Etat lors d'un point-presse.
Source: AFP
Incendie en Gironde: 53 maisons détruites, 35'000 évacués, le feu pas fixé
Une cinquantaine de maisons et un camping ont été détruits par le feu, toujours pas fixé, qui menace la presqu'île du Cap Ferret visée par un ordre d'évacuation, a annoncé vendredi la préfète de Gironde, avec 35'000 évacués depuis deux jours.
«A minuit (vendredi), ce feu XXL a soudain enflé, ma priorité c'est de protéger les vies et les populations, j'ai décidé (...) d'évacuer Le Porge et Lège-Cap-Ferret», a déclaré Sophie Brocas devant la presse, annonçant aussi les évacuations préventives des communes du Temple, du Porge et de Saumos dans les terres, ainsi qu'Arès et Andernos autour du bassin d'Arcachon.
Source: AFP
L'Espagne veut éviter la convergence des incendies autour de Madrid
«L'objectif principal ce matin est d'éviter la convergence des incendies» qui font rage dans plusieurs villages à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Madrid, a averti vendredi le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.
«Nous faisons face à une situation défavorable» à cause des conditions météorologiques, notamment «les rafales de vent (...) plus de 50km/h», le faible taux d'humidité et les températures élevées, a ajouté le ministre, lors de sa visite au poste de commandement installé dans le village de Cenicientos, près de Madrid.
Source: AFP
Incendies en Espagne: plus de 430 personnes âgées ou handicapées évacuées
Plus de 430 personnes âgées et personnes handicapées ont été évacuées vendredi de cinq établissements de soins dans la région de Madrid en raison des dangers liés aux incendies de forêt, a indiqué le gouvernement régional de Madrid.
Des images télévisées montraient des agents de la Garde Civile portant des masques aidant des personnes âgées en fauteuil roulant à monter dans des bus, pendant les opérations d'évacuation des maisons de retraite.
Source: AFP
Face au «plus gros feu de la saison», 40'000 personnes évacuent le Cap-Ferret
Estivants, résidents, ce sont 40'000 personnes qui étaient évacuées vendredi de la très touristique presqu'île du Cap-Ferret, par route et par mer, face au «plus gros feu de la saison», selon le ministre de l'Intérieur, qui dévore la forêt en Gironde mais aussi dans les Landes voisines.
L'incendie parti mercredi de Saumos (Gironde), progressant dans une forêt de pins dense et qui menace la presqu'île boisée du Cap-Ferret, a déjà «parcouru plus de 10'000 hectares», a indiqué à l'AFP Laurent Nuñez, en faisant «le plus gros feu de la saison».
Pour le moment, il n'y a aucune victime à déplorer mais «80 maisons ont été brûlées, dont une cinquantaine ont été détruites», a précisé le ministre.
Selon la mairie d'Arcachon, plus de 400 personnes sont déjà arrivées par bateau depuis la presqu'île, plusieurs centaines de personnes débarquant sur la jetée avec leurs bagages.
Source: AFP
De violents incendies aux portes de Madrid
Les incendies qui font rage simultanément dans la région de Madrid, à moins de 100 km du centre de la capitale espagnole, n'étaient «toujours pas maîtrisés ni contenus» vendredi matin, alors que les conditions météorologiques compliquent la tâche des secours, ont annoncé les autorités locales. Leur progression a toutefois été «limitée» au cours de la nuit, ont-elles précisé. «Les conditions météorologiques, principalement le vent, compliqueront les opérations d'extinction ce vendredi», a indiqué sur X la région de Madrid.
Jeudi soir, le gouvernement espagnol a décrété «l'état d'urgence d'intérêt national» dans la région de Madrid et dans la province d'Ávila, près de la capitale, un dispositif qui permet à l'Etat de mobiliser plus de ressources pour éteindre les feux. Cette mesure vise à mobiliser et centraliser plus rapidement des ressources pour lutter contre les incendies qui ont entraîné l'évacuation de 10'000 personnes à Madrid, et confie à l'Unité militaire d'urgence (UME) la gestion de la crise. Plusieurs communes restent confinées et plus de 270 pompiers et militaires sont mobilisés, selon les autorités.
Source: AFP
L'Espagne a demandé quatre moyens aériens de renfort à Bruxelles, la Grèce envoie deux Canadairs
L'Espagne a demandé vendredi l'envoi de «quatre moyens aériens» en activant le mécanisme de protection civile de l'Union européenne, une requête à laquelle la Grèce a répondu en envoyant deux Canadair au moment où plusieurs feux font rage simultanément dans la région de Madrid.
«Le Secrétariat général de la protection civile et des situations d'urgence a activé le mécanisme européen de protection civile, en requérant au moins quatre moyens aériens de lutte contre les incendies (...) La Grèce a accepté la demande, offrant deux avions Canadair CL-415. Au cours de la matinée de ce vendredi, une réunion préparatoire aura lieu en vue du déploiement», a annoncé le ministère de l'Intérieur.
Source: AFP
Les incendies qui font rage simultanément dans la région de Madrid, à moins de 100 km du centre de la capitale espagnole, n'étaient «toujours pas maîtrisés ni contenus» vendredi matin, alors que les conditions météorologiques compliquent la tâche des secours, ont annoncé les autorités locales. Leur progression a toutefois été «limitée» au cours de la nuit, ont-elles précisé. «Les conditions météorologiques, principalement le vent, compliqueront les opérations d'extinction ce vendredi», a indiqué sur X la région de Madrid.
Jeudi soir, le gouvernement espagnol a décrété «l'état d'urgence d'intérêt national» dans la région de Madrid et dans la province d'Ávila, près de la capitale, un dispositif qui permet à l'Etat de mobiliser plus de ressources pour éteindre les feux. Cette mesure vise à mobiliser et centraliser plus rapidement des ressources pour lutter contre les incendies qui ont entraîné l'évacuation de 10'000 personnes à Madrid, et confie à l'Unité militaire d'urgence (UME) la gestion de la crise. Plusieurs communes restent confinées et plus de 270 pompiers et militaires sont mobilisés, selon les autorités.
L'Espagne sous pression
Ces derniers jours, de nombreux incendies se sont déclarés en Espagne, aidés par la vague de chaleur qui sévit dans le pays. Ils avancent très rapidement, surtout dans les zones désertiques, où la broussaille constitue le carburant idéal pour alimenter les flammes. L'incendie le plus important se trouve de l'autre côté de Madrid, dans la province de Guadalajara, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale, et a ravagé 32'000 hectares en une semaine.
Au total, près de 130'000 hectares ont déjà brûlé depuis le 1er janvier en Espagne, selon le Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS). En 2025, plus de 393'000 hectares avaient été dévorés par les flammes en Espagne, selon l'EFFIS, ce qui représente le pire bilan de l'histoire récente du pays.