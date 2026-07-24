19'000 personnes ont été évacuées ou confinées dans la région de Madrid

Deux des trois incendies ayant déjà ravagé 6000 hectares à l'ouest de Madrid «ont fusionné», ont annoncé vendredi les services de secours de la région de la capitale espagnole, qui craignaient un tel scénario.

Ces deux feux, celui de San Martín de Valdeiglesias et celui de Villa del Prado, forment désormais un seul brasier que les secours ont appelé sur le réseau social X «Sierra de l'ouest».

Au moins 19'000 personnes ont déjà été évacuées ou sont confinées dans la région de Madrid en raison de ce brasier, qualifié du «pire incendie de l'histoire» par la présidente régionale Isabel Díaz Ayuso. Quatre localités (Aldea del Fresno, Chapinería, Navas del Rey et Colmenar de Arroyo) sont «soit déjà évacuées, soit en cours d'évacuation», a-t-elle indiqué.

«Une situation catastrophique»

Concernant les dégâts matériels, au moins 43 maisons ont été «détruites», a déploré Isabel Díaz Ayuso, évoquant «une situation totalement inhabituelle et catastrophique», qui évolue «très rapidement». Au total, près de 2000 pompiers, soldats de l'unité d'urgence de l'armée et autres agents de la Garde civile et du ministère de la Transition écologique sont mobilisés, selon le gouvernement.

Source: AFP