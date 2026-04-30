Après une attaque au couteau qualifiée de terroriste à Londres, le Royaume-Uni alloue 25 millions de livres pour renforcer la sécurité des lieux juifs. Deux victimes sont hospitalisées, un suspect arrêté.

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement britannique a annoncé jeudi mobiliser 25 millions de livres (28 millions d'euros) supplémentaires pour assurer la sécurité de la communauté juive, notamment avec davantage de patrouilles de police, après l'attaque au couteau qui s'est produite mercredi à Londres.

«Les gens ressentent une profonde insécurité. Il est de notre devoir d'y répondre et c'est pourquoi le gouvernement débloque 25 millions de livres sterling pour investir dans la sécurité de notre communauté juive. Cela permettra de renforcer la sécurité de nos synagogues, écoles, lieux de culte et centres communautaires juifs», a déclaré la ministre de l'Intérieur Shabana Mahmood sur la chaîne de télévision Sky News.

Mercredi, deux hommes juifs ont été blessés dans une attaque au couteau dans le quartier de Golders Green, dans le nord de Londres, considérée comme «terroriste» par la police.

Elle survient après une série d'incidents à caractère antisémite ces dernières semaines dans cette même zone de la capitale où vit une importante communauté juive. Un suspect de 45 ans un Britannique né en Somalie a été arrêté peu après pour tentative de meurtre. La police a indiqué qu'il avait des «antécédents de violence grave et des problèmes psychologiques».

«Absolument révoltante»

Shabana Mahmood a précisé jeudi qu'il était arrivé enfant au Royaume-Uni «dans les années 1990». Hospitalisés, les deux hommes juifs blessés, âgés de 76 et 34 ans, se trouvaient mercredi soir dans un «état stable», toujours selon la police.

Le Premier ministre Keir Starmer a dénoncé une attaque «absolument révoltante», tandis que le grand rabbin Ephraim Mirvis a estimé que «les mots de condamnation ne suffisent plus» et a appelé les autorités à «prendre des mesures concrètes».

Une trentaine de personnes ont été arrêtées dans les enquêtes sur les incendies et tentatives d'incendie criminel survenus à Londres contre des lieux liés à la communauté juive. Un groupe jusqu'ici peu connu, «Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya» (Hayi), et qui serait pro-Iran, a revendiqué plusieurs d'entre elles, ainsi que d'autres ailleurs en Europe.

Mercredi, il a salué l'attaque au couteau de Golders Green et l'a attribuée à ses «loups solitaires». Sans évoquer précisément ce groupe, la ministre de l'Intérieur a affirmé que le gouvernement entendait «agir pour pouvoir cibler les organisations agissant pour le compte d'Etats» avec une loi actuellement en préparation.



