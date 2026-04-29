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Deux hommes juifs poignardés dans la rue
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Attaque antisémite à Londres:Deux hommes juifs poignardés dans la rue

L'auteur avait des antécédents
Deux personnes blessées lors d'une attaque «terroriste» au couteau à Londres

Deux personnes ont été poignardées mercredi à Golders Green, Londres, quartier à forte population juive. L'assaillant, visiblement ciblant des Juifs, a été arrêté. Les victimes sont prises en charge par un service d'urgence bénévole.
Publié: 13:47 heures
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Dernière mise à jour: 17:52 heures
Une attaque au couteau à Londres fait deux blessés. (image d'illustration)
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Deux personnes ont été blessées mercredi lors d'une attaque au couteau dans le quartier londonien de Golders Green, où vit une importante population juive, et un suspect a été arrêté, ont annoncé deux organisations juives britanniques. «Il y a eu une attaque au couteau aujourd'hui à Golders Green. Le suspect a été arrêté», a affirmé l'organisation juive Community Security Trust (CST) sur X.

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«Deux victimes ont été poignardées et sont prises en charge par Hatzola», un service d'urgence bénévole à Golders Green, a précisé l'association Shomrim North West London, ajoutant que l'homme était «armé d'un couteau, tentant de poignarder des personnes juives».

Antécédents de violence

Le suspect de l'attaque au couteau a «des antécédents de violence grave et des problèmes psychologiques», a déclaré mercredi le chef de la police de Londres, Mark Rowley.

Le responsable de la police, qui s'exprimait lors d'un point-presse près du lieu de l'agression, a été conspué par plusieurs personnes présentes pendant son intervention. Cette attaque, considérée comme «terroriste» par la police, survient après une série d'incendies et tentatives d'incendies visant des lieux liés à la communauté juive dans ce secteur du nord de Londres ces dernières semaines.

Starmer inquiet

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a fait part de son «inquiétude» après l'attaque au couteau. «Cela inquiète profondément tous les membres de cette assemblée, a déclaré Keir Starmer au Parlement. Une enquête policière est en cours», a-t-il poursuivi.

«Nous devons tous (...) affirmer clairement notre détermination à lutter contre ce type d'attaques, dont nous avons vu trop d'exemples ces derniers temps», a ajouté le dirigeant travailliste, alors qu'une série d'incendies et tentatives d'incendies ont visé ces dernières semaines des lieux liés à la communauté juive dans le nord-ouest de Londres.

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