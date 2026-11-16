L'Indonésie «désolée» que ses incendies étouffent ses voisins

Les feux en Indonésie étouffent la Malaisie et Singapour. Le président indonésien a présenté les excuses officielles de son pays, tout en se défendant.

À Singapour, on en est au stade où les amateurs de course à pied organisent des sessions footing dans les centres commerciaux. Pourquoi? Parce que dehors, c'est irrespirable. Comme chaque année, des incendies en Indonésie font suffoquer la Malaisie et la Cité-Etat de Singapour. Or, cette année, ces incendies, et donc les fumées poussées par les vents, sont particulièrement puissants.

Les affections respiratoires sont en hausse dans les deux pays. En Malaisie, le gouvernement a incité la population à limiter les activités en extérieur. Des écoles ont même été fermées. Singapour fait pression sur les entreprises indonésiennes accusées de contribuer à l'aggravation du phénomène notamment via le défrichage, provoquant des tensions diplomatiques.

«C'est pas notre faute»

De quoi alimenter les discussions lors du sommet de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) à Manille, où de nombreux chefs d'Etats asiatiques sont présents. Le président indonésien Prabowo Subianto y a présenté ses excuses à la Malaisie et à Singapour pour les fumées toxiques qui ont pollué l'atmosphère des pays voisins.

Dimanche, s'exprimant lors du sommet, Prabowo Subianto a déclaré que la fumée toxique n'était «pas de notre faute» et a insisté sur le fait que l'Indonésie avait «fait de son mieux». Toutefois, «au nom du gouvernement et du peuple indonésiens, nous présentons nos excuses si nous avons causé des souffrances aux populations de Singapour et de Malaisie», a ajouté le chef d'État.

Jusqu'aux Philippines

Les incendies en Indonésie, alimentés par un fort phénomène El Niño, ont détruit 2,88 millions d'hectares de terrain depuis le début de l'année 2026, selon l'organisme de surveillance Nusantara Atlas. L'Indonésie peine depuis des mois à maîtriser ces incendies qui ont brûlé de vastes étendues de forêt et de végétation sur les îles de Sumatra et Bornéo ainsi qu'en Papouasie, provoquant un épais brouillard de fumée toxique qui s'est propagé en Malaisie, à Singapour et au Timor oriental et jusqu'aux Philippines.

Le dernier bilan officiel fourni par le gouvernement indonésien, fin juillet, s'établit à 202'000 hectares brûlés. L'Indonésie connaît régulièrement des incendies durant la saison sèche, mais ceux de 2026 ont été particulièrement intenses, en partie en raison d'une grave sécheresse provoquée par le phénomène météorologique El Niño.

Au total, l'archipel a mobilisé 71'000 personnes pour lutter contre les incendies, a encore rappelé Prabowo Subianto, précisant que 16 pompiers ont trouvé la mort et deux hélicoptères se sont écrasés lors d'opérations de lutte contre le feu.