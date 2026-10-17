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Niveau d'alerte maximal
Les images choc de l'Asie du Sud-Est sous la fumée toxique font le tour du monde

Le niveau d'alerte 3 a été activé en Asie du Sud-Est à cause des fumées toxiques des incendies en Indonésie. Écoles fermées et maladies respiratoires se multiplient.
Publié: il y a 15 minutes
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Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie, enfumée par les incendies qui ravagent ses terres.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Les autorités météorologiques ont déclenché le niveau d'alerte maximal concernant la qualité de l'air dans une partie de l'Asie du Sud-Est, en raison des fumées toxiques provoquées par les incendies qui ravagent depuis plusieurs semaines l'Indonésie. Ce brouillard persistant depuis des mois recouvre de vastes régions d'Asie du Sud-Est, entraînant la fermeture d'écoles et une forte augmentation des troubles respiratoires.

«Activation du niveau d'alerte 3 pour la région méridionale de l'Asean», indique samedi le Centre météorologique spécialisé de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est sur son site Internet. Basé près de l'aéroport de Changi à Singapour, le Centre météorologique spécialisé de l'Asean (ASMC) utilise un système d'alerte à quatre niveaux, de zéro à trois, le plus élevé étant déclenché lorsqu'il existe un «risque élevé de brouillard dense (toxique) transfrontalier dans la région».

Ce niveau inclut des activités de foyers d'incendie importantes et persistantes, avec un brouillard allant de modéré à dense, observé pendant deux jours consécutifs ou plus, un temps sec persistant et des vents continuant de pousser le brouillard vers les pays voisins de l'Asean. L'alerte de l'ASMC a été émise vendredi, mais des alertes similaires avaient déjà été déclenchées deux fois cette année, les 26 août et 27 mars.

La faune de Bornéo prise au piège

L'Indonésie est confrontée à de violents feux de forêt qui ont ravagé des parties des îles de Sumatra, Bornéo et Papouasie, provoquant d'épaisses fumées toxiques qui traversent les frontières, notamment vers la Malaisie et Singapour. Les images des forêts en proie aux flammes, de la faune prise au piège ou secourue, ainsi que les villes et villages couverts d'un voile orangé de fumée toxique font le tour des réseaux sociaux et des médias internationaux.

L'archipel d'Asie du Sud-Est lutte régulièrement contre des feux de forêt durant la saison sèche, qui dure en général d'avril à octobre, mais ils se sont intensifiés cette année en raison du puissant phénomène météorologique El Niño. Singapour a dénoncé vendredi sept entreprises d'Indonésie comme responsables des incendies, tout en prévenant que le pire pourrait encore être à venir.

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