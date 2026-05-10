Les autorités iraniennes ont libéré Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, pour raisons médicales. Elle a été transférée en ambulance à Téhéran pour être soignée par son équipe.

Narges Mohammadi va pouvoir être soignée par ses médecins

Narges Mohammadi va pouvoir être soignée par ses médecins

AFP Agence France-Presse

Les autorités iraniennes ont libéré sous caution la lauréate 2023 du prix Nobel de la paix Narges Mohammadi, et elle a été transférée à Téhéran pour recevoir un traitement médical, a annoncé sa fondation dimanche.

Après dix jours d'hospitalisation à Zandjan, dans le nord de l'Iran où elle purgeait sa peine, Mme Mohammadi «a bénéficié d'une suspension de peine contre une caution importante», a indiqué sa fondation dans un communiqué.

Narges Mohammadi a été transférée en ambulance vers un hôpital de Téhéran «pour être soignée par sa propre équipe médicale», a-t-elle ajouté.



