Narges Mohammadi va pouvoir être soignée par ses médecins

AFP Agence France-Presse
Les autorités iraniennes ont libéré sous caution la lauréate 2023 du prix Nobel de la paix Narges Mohammadi, et elle a été transférée à Téhéran pour recevoir un traitement médical, a annoncé sa fondation dimanche.
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Après dix jours d'hospitalisation à Zandjan, dans le nord de l'Iran où elle purgeait sa peine, Mme Mohammadi «a bénéficié d'une suspension de peine contre une caution importante», a indiqué sa fondation dans un communiqué.
Narges Mohammadi a été transférée en ambulance vers un hôpital de Téhéran «pour être soignée par sa propre équipe médicale», a-t-elle ajouté.
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