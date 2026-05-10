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Libérée sous caution en Iran
Narges Mohammadi va pouvoir être soignée par ses médecins

Les autorités iraniennes ont libéré Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, pour raisons médicales. Elle a été transférée en ambulance à Téhéran pour être soignée par son équipe.
Publié: 10.05.2026 à 22:51 heures
|
Dernière mise à jour: 10.05.2026 à 23:16 heures
Narges Mohammadi était détenue en Iran depuis décembre.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Les autorités iraniennes ont libéré sous caution la lauréate 2023 du prix Nobel de la paix Narges Mohammadi, et elle a été transférée à Téhéran pour recevoir un traitement médical, a annoncé sa fondation dimanche.

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Après dix jours d'hospitalisation à Zandjan, dans le nord de l'Iran où elle purgeait sa peine, Mme Mohammadi «a bénéficié d'une suspension de peine contre une caution importante», a indiqué sa fondation dans un communiqué. 

Narges Mohammadi a été transférée en ambulance vers un hôpital de Téhéran «pour être soignée par sa propre équipe médicale», a-t-elle ajouté. 


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