La militante iranienne Narges Mohammadi, lauréate du Nobel de la paix 2023, est hospitalisée depuis début mai après une grave détérioration de sa santé en prison. Selon son avocate, elle est «entre la vie et la mort».

Le prix du Nobel de la paix Narges Mohammadi est «entre la vie et la mort»

Le prix du Nobel de la paix Narges Mohammadi est «entre la vie et la mort»

AFP Agence France-Presse

L'Iranienne Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix détenue en Iran depuis décembre, se trouve «entre la vie et la mort» après son hospitalisation en urgence le week-end dernier, selon son avocate. «Nous n'avons jamais eu aussi peur pour la vie de Narges, elle risque à tout moment de nous quitter», a déclaré mardi Me Chirinne Ardakani lors d'un point presse de son comité de soutien à Paris. «On ne se bat pas que pour sa liberté, on se bat pour que son coeur continue de battre», a-t-elle ajouté.

La militante de 54 ans a été transférée début mai de la prison de Zanjan (nord) à un hôpital de la région «à la suite d'une dramatique détérioration de son état de santé, marquée notamment par deux épisodes de perte totale de conscience et une crise cardiaque», selon un communiqué de sa fondation publié vendredi.

«Il faut agir»

«Quand on dit aujourd'hui qu'elle est entre la vie et le mort, c'est la première fois qu'on dit qu'il y a un risque de mort. Il y a un danger de mort aujourd'hui, il faut agir avant que ce soit trop tard», a insisté mardi le responsable du Moyen-Orient à Reporters sans frontières (RSF), Jonathan Dagher.

Alors que les deux enfants de Narges Mohammadi ainsi que son mari vivent à Paris, Chirinne Ardakani a exhorté Emmanuel Macron à adopter une ligne plus ferme dans cette affaire. «Nous attendons du président une position forte. Je ne pense pas que ce soit excessif» de faire une telle demande, a déclaré l'avocate.

Grosse perte de poids

Narges Mohammadi a perdu 20 kg en prison, a des difficultés à s'exprimer et est actuellement «méconnaissable» par rapport à son état avant sa dernière arrestation, selon elle. Les soutiens de la militante souhaitent qu'elle soit transférée à Téhéran pour être soignée par son équipe médicale personnelle.

Narges Mohammadi, dont les plus de deux décennies de militantisme ont été récompensées par le prix Nobel de la paix en 2023, a été arrêtée le 12 décembre à Mashhad (est) après avoir critiqué les autorités religieuses iraniennes lors d'une cérémonie funéraire. En février dernier, elle a été condamnée à six années de prison pour atteinte à la sécurité nationale et un an et demi d'emprisonnement pour propagande contre le système islamique de l'Iran.

Ces 25 dernières années, Narges Mohammadi a été à plusieurs reprises incarcérée pour son engagement contre la peine de mort et le code vestimentaire strict imposé aux Iraniennes.