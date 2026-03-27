Balendra Shah, 35 ans, ex-rappeur et maire de Katmandou, est devenu Premier ministre du Népal ce vendredi. Son parti, la RSP, a remporté 182 des 275 sièges lors des législatives du 5 mars.

La fulgurante ascension de Balendra Shah, le rappeur devenu Premier ministre du Népal

La fulgurante ascension de Balendra Shah, le rappeur devenu Premier ministre du Népal

AFP Agence France-Presse

Le rappeur devenu maire de Katmandou Balendra Shah, dont le parti a remporté les élections législatives du 5 mars au Népal, est devenu vendredi Premier ministre, six mois après l'insurrection meurtrière de la Génération Z.

«Moi, Balendra Shah, au nom du peuple et du pays, promets de respecter la Constitution (...) et de remplir loyalement mon devoir de Premier ministre», a-t-il déclaré tout de noir vêtu, lunettes noires sur les yeux, en prêtant serment devant le président du pays Ram Chandra Poudel.

M. Shah, 35 ans, a été élu à la Chambre des représentants en battant l'ex-Premier ministre KP Sharma Oli, 74 ans, chassé du pouvoir en septembre dernier par les manifestants. Son Parti national indépendant (RSP, centriste) y a raflé une majorité absolue de 182 des 275 sièges.

Ascension fulgurante

L'arrivée de celui que la rue surnomme «Balen» à la tête du gouvernement marque l'avènement au Népal d'une nouvelle génération de dirigeants. Ingénieur civil de formation, il s'est fait connaître sur la scène hip hop underground népalaise en dénonçant la corruption des élites et les inégalités. Sa popularité est devenu nationale en 2022, lorsqu'il a été élu à la surprise générale maire de Katmandou.

Pendant sa campagne, il s'est présenté en porte-parole des exigences de la «Gen Z», promettant de mettre fin à la corruption des élites et au chômage, qui contraint de nombreux Népalais à s'expatrier pour trouver un emploi.

Muet depuis le scrutin, Balendra Shah n'est sorti du silence que jeudi soir en publiant sur les réseaux sociaux une vidéo où il a appelé en chanson le pays à l'unité. «Népalais unis, l'histoire est en marche», chante-t-il dans ce clip de rap nourri d'images de sa campagne électorale.