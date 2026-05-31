Un météore a explosé au-dessus des Etats-Unis samedi, libérant l’énergie de 300 tonnes de TNT. L’explosion a fait trembler des maisons dans le Massachusetts et le New Hampshire.

Un météore explose avec la puissance de 300 tonnes de TNT au-dessus des Etats-Unis

Un météore explose avec la puissance de 300 tonnes de TNT au-dessus des Etats-Unis

AFP Agence France-Presse

Un météore qui se dirigeait vers la Terre a explosé au-dessus des Etats-Unis samedi avec une puissance équivalente à 300 tonnes de TNT, a rapporté la Nasa. La détonation a suscité la stupeur des habitants.

Le corps céleste s'est fracturé au-dessus de la limite entre le Massachusetts et le New Hampshire à 14h06 locales (20h06, heure suisse), a précisé dans un communiqué transmis à l'AFP Jennifer Dooren, cheffe adjointe pour la presse à la Nasa.

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Les maisons ont tremblé

Sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs affirment que les détonations étaient telles que les maisons de la zone ont tremblé. «Cette boule de feu n'a été associée à aucune pluie de météores actuellement active, il s'agissait d'un objet naturel et non d'une rentrée de débris spatiaux ou d'un satellite», a ajouté Jennifer Dooren.

«L'énergie libérée à la rupture est jugée équivalente à environ 300 tonnes de TNT, ce qui explique les détonations assourdissantes». Le météore filait alors à 120'000 km/h, à quelque 64 kilomètres dans le ciel.