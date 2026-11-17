Des avions militaires russes ont pénétré dans l'espace aérien de trois pays asiatiques. Le Japon, particulièrement, a haussé le ton face à Moscou.

Des avions russes passent par là et provoquent la colère en Asie

Des avions russes passent par là et provoquent la colère en Asie

AFP Agence France-Presse

Le Japon a affirmé que deux avions présumés russes avaient violé son espace aérien, le conduisant à adresser une «très vive protestation» auprès de Moscou, sur fond de tension entre les deux pays. Les appareils sont entrés dans l'espace aérien nippon près de l'île d'Okino-shima (sud-ouest) dans la nuit de lundi à mardi.

En réponse, les Forces japonaises d'autodéfense ont fait décoller des avions de chasse pour avertir les appareils «présumés russes», a indiqué le secrétaire général du gouvernement, Minoru Kihara. «Nous avons adressé une très vive protestation à la Russie par les voies diplomatiques et fermement exigé des mesures pour empêcher toute récidive», a-t-il ajouté.

Les relations du Japon avec Moscou se sont détériorées ces dernières semaines après l'arrestation d'un journaliste japonais accusé d'espionnage et la saisie des actifs russes de l'entreprise Japan Tobacco.

Aussi en Corée et à Taïwan

La Corée du Sud a de son côté annoncé mardi avoir déployé des avions de combat après l'intrusion au petit matin de plusieurs appareils militaires russes dans sa zone de défense aérienne au-dessus de la mer du Japon. Une Zone d'identification de défense aérienne (ZIDA) n'est pas un espace aérien souverain mais une zone tampon dans laquelle les pays identifient les aéronefs approchants à des fins de sécurité.

Enfin, ce sont les autorités taïwanaises qui ont fait savoir mardi qu'elles avaient repéré «tôt ce matin» deux appareils militaires russes à proximité de l'île. L'armée taïwanaise «a suivi la situation et a réagi en conséquence», a indiqué le ministère taïwanais de la Défense dans un communiqué.