Un hantavirus a causé le décès de trois passagers lors d'une croisière dans l'Atlantique entre le 11 avril et le 2 mai. Alors qu'un Suisse est hospitalisé à Zurich, l'incertitude plane sur l'origine de cette infection transmissible entre humains et sur son ampleur.

Le Hondius est arrivé sur l'île de Tenerife pour évacuer ses occupants

Le Hondius est arrivé sur l'île de Tenerife pour évacuer ses occupants

Le Hondius arrivé sur l'île de Tenerife pour évacuer ses occupants Le navire de croisière MV Hondius, où a été détecté un foyer d'hantavirus, est arrivé tôt dimanche sur l'île espagnole de Tenerife, dans les Canaries, avant l'évacuation dans la foulée de plus d'une centaine de passagers et membres d'équipage, a constaté un journaliste de l'AFP. Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recense à ce stade six cas confirmés d'hantavirus parmi huit cas suspects, comprenant trois personnes décédées de ce virus connu mais rare, pour lequel il n'y a ni vaccin ni traitement. Cette maladie peut notamment provoquer un syndrome respiratoire aigu, mais l'OMS a martelé que ce n'était «pas comme le Covid», encore dans toutes les têtes. Le MV Hondius est entré vers 07h00 dans le petit port de Granadilla de Abona, dans le sud de Tenerife, île de l'Océan Atlantique. Une partie de l'équipage restera à bord du navire, qui poursuivra sa route vers les Pays-Bas. Depuis ce port industriel, la ministre espagnole de la Santé, Mónica García Gómez, a annoncé samedi que «tout le dispositif est en place pour l'arrivée du navire (...) avec toutes les garanties en matière de santé publique». Source: AFP Le dernier vol de rapatriement aura lieu lundi Le dernier vol de rapatriement des personnes à bord du MV Hondius, où a été détecté un foyer d'hantavirus, aura lieu lundi, a annoncé dimanche la ministre espagnole de la Santé après l'arrivée du bateau aux Canaries où ces évacuations seront organisées. «Le dernier vol est prévu pour demain, ce sera un vol en direction de l'Australie», a déclaré Mónica García lors d'un point-presse tenu sur le port de Granadilla, sur l'île de Tenerife. Source: AFP Les Britanniques évacués du bateau seront en quarantaine dans un hôpital anglais Une vingtaine de Britanniques qui se trouvent sur le navire de croisière où a été détecté un foyer d'hantavirus seront évacués dimanche vers un hôpital près de Liverpool en Angleterre pour une «période d'isolement», a indiqué à l'AFP la direction du NHS, le système public de santé. Ces personnes seront accueillies au Arrowe Park Hospital, à Upton, «pour leur fournir un lieu sûr pour leur période d'isolement», ont indiqué des responsables locaux du NHS, dans un courrier envoyé à leurs employés. Source: AFP Les passagers du navire sont considérés par l'OMS comme «contacts à haut risque» L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré samedi qu'elle considérait toutes les personnes à bord du navire de croisière où a été détecté un foyer d'hantavirus comme des «contacts à haut risque» devant faire l'objet d'un suivi pendant 42 jours. «Nous classons toutes les personnes à bord comme ce que nous appelons des contacts à haut risque», a expliqué Maria Van Kerkhove, directrice de la prévention et la préparation aux épidémies et pandémies de l'OMS, lors d'un échange sur les réseaux sociaux. Elle a ajouté qu'«une surveillance active et un suivi de tous les passagers et membres d'équipage qui débarqueront pendant une période de 42 jours» étaient recommandés. Source: AFP Le patron de l'OMS dit aux habitants de Tenerife que le risque lié au navire est «faible» Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a assuré samedi aux habitants de Tenerife que le risque lié à l'arrivée d'un navire où a été détecté un foyer d'hantavirus était «faible», tout en les remerciant pour leur «solidarité». «J'ai besoin que vous m'entendiez clairement: ce n'est pas un nouveau Covid. Le risque actuel pour la santé publique lié au hantavirus reste faible», a écrit Tedros Adhanom Ghebreyesus dans une lettre ouverte adressée à la population de l'île espagnole de Tenerife, où le MV Hondius, battant pavillon néerlandais, devrait arriver tôt dimanche. Source: AFP Les vols de rapatriement des passagers sont déjà organisés Des vols de rapatriement des passagers du MV Hondius, le navire touché par un foyer d'hantavirus, sont déjà prévus vers les Etats-Unis, le Royaume-Uni, ainsi que vers la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Irlande et les Pays-Bas, a annoncé samedi le ministre espagnol de l'Intérieur. Pour les passagers de pays «qui ne font pas partie de l'UE et ne disposent pas de moyens aériens pour assurer le rapatriement de leurs ressortissants», les autorités espagnoles «préparent un plan» en coordination avec les Pays-Bas, l'armateur et l'assureur du navire, a précisé Fernando Grande-Marlaska lors d'une conférence de presse. Source: AFP Le navire de croisière devrait arriver dimanche aux Canaries entre 05h00 et 07h00 (heure suisse) Le navire de croisière frappé d'un foyer d'hantavirus devrait arriver dimanche aux Canaries «entre 04h00 et 06h00» locales (03h00 et 05h00 GMT), a annoncé samedi la ministre espagnole de la Santé, Mónica García Gómez. «Ni les bagages ni le corps de la personne décédée (à bord) ne seront débarqués aux Canaries, ils resteront à bord avec une partie de l'équipage» du navire «qui poursuivra ensuite sa route vers les Pays-Bas», a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse, évoquant «une opération inédite». Source: AFP Le directeur de l'OMS est arrivé en Espagne Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé sur X être arrivé en Espagne, en route pour les Canaries où il doit superviser l'évacuation du navire de croisière foyer d'hantavirus. «Je suis arrivé en Espagne, où je rejoindrai de hauts responsables gouvernementaux pour une mission à Tenerife afin de superviser le débarquement en toute sécurité des passagers, des membres d'équipage et des experts de santé du navire de croisière MV Hondius», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus sur X, ajoutant qu'«à ce stade, il n'y a pas d'autres personnes à bord présentant des symptômes d'hantavirus». Source: AFP Le chef de l'OMS aux Canaries pour l'évacuation des passagers Le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, se rend samedi aux Canaries pour coordonner l'évacuation des passagers du paquebot touché par l'hantavirus, attendu le lendemain dans l'archipel espagnol, ont indiqué vendredi des sources au sein du ministère de l'Intérieur espagnol. Le dernier bilan de l'OMS vendredi recense au total six cas confirmés parmi huit cas suspects, comprenant un couple de passagers néerlandais et une Allemande décédés, de ce virus connu mais rare, pour lequel il n'y a ni vaccin ni traitement. Trois personnes ont été débarquées au Cap-Vert mercredi. Le directeur de l'OMS accompagnera les ministres espagnols de la Santé et de l'Intérieur sur l'île de Tenerife «afin d'assurer la coordination entre les administrations, le contrôle sanitaire et la mise en œuvre des protocoles de surveillance et d'intervention prévus», ont précisé ces sources. Source: AFP Six cas confirmés d'hantavirus: le taux de létalité est de 38% ​A ce jour, six cas d'hantavirus ont été confirmés parmi huit cas suspects signalés après l'apparition d'un foyer à bord d'un bateau de croisière dans l'Atlantique, a annoncé vendredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).​ «Au 8 mai, huit cas au total, dont trois décès (taux de létalité de 38%), ont été signalés. Six cas ont été confirmés en laboratoire comme étant des infections à hantavirus, tous identifiés comme étant dus au virus des Andes», connue comme transmissible entre humains, a indiqué l'OMS dans son dernier bulletin épidémiologique, précisant que les deux autres cas sont considérés comme «probables». A ce jour, a ajouté l'organisation, quatre patients sont actuellement hospitalisés: «un en soins intensifs à Johannesburg, en Afrique du Sud, deux dans différents hôpitaux aux Pays-Bas et un autre à Zurich, en Suisse». L'OMS a précisé que la personne prise en charge à l'hôpital de Düsseldorf (Allemagne) avait été testée négatif et n'est «donc plus considérée comme un cas». Source: ATS Deux residents de Singapour testés négatifs Deux résidents de Singapour qui se trouvaient à bord du navire de croisière touché par l'hantavirus ont été testés négatifs, a annoncé vendredi l'agence nationale des maladies infectieuses (CDA) de la cité-Etat d'Asie du Sud-Est. Les deux hommes âgés de 65 et 67 ans étaient à bord du MV Hondius et ont pris le même vol qu'un cas confirmé d'hantavirus, de Sainte-Hélène à Johannesbourg, le 25 avril, a précisé le CDA. Cette personne n'a pas voyagé jusqu'à la cité-Etat et est décédée en Afrique du Sud. Les deux hommes sont arrivés à Singapour début mai et ont été isolés et placés sous surveillance au Centre national des maladies infectieuses (NCID) de Singapour. Le Laboratoire national de santé publique de la CDA a procédé à des analyses sur «plusieurs échantillons prélevés sur ces personnes», qui ont confirmé que «l'absence d'hantavirus, y compris le virus des Andes, avait été constatée», a-t-il indiqué dans un communiqué publié vendredi soir. Source: ATS Autres entrées

De nombreuses zones d'ombre subsistent autour du foyer d'hantavirus qui a fait trois morts parmi les passagers ayant voyagé à bord du navire immobilisé en face du port de la capitale cap-verdienne, dans l'Atlantique, et dont l'armateur à demandé mercredi à accoster à Tenerife.

Si plusieurs cas ont été identifiés parmi les passagers et l'équipage, l'origine exacte de la contamination et les conditions de sa propagation restent à ce stade incertaines, tout comme l'ampleur réelle de l'épisode.

Voici ce que l'on sait sur le foyer d'infection à hantavirus survenu lors d'une croisière à bord du MV Hondius, navire du croisiériste néerlandais Oceanwide Expeditions qui reliait Ushuaïa, en Argentine, à l'archipel du Cap-Vert.

Qui sont les victimes?

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état de trois morts, un couple de Néerlandais et une Allemande.

C'est un passager néerlandais de 70 ans qui a le premier présenté des symptômes (fièvre, maux de tête et légère diarrhée), le 6 avril, selon l'OMS. Il est décédé le 11 avril à bord du navire. Aucun test microbiologique n'avait alors été effectué sur cet homme.

Le 24 avril, son corps a été débarqué à Sainte-Hélène (Royaume-Uni), avec son épouse, une Néerlandaise de 69 ans. Cette dernière, après avoir à son tour présenté des symptômes, a embarqué le 25 avril par avion pour Johannesburg où elle a été hospitalisée et est décédée le lendemain.

Son infection à l'hantavirus a été confirmée le 4 mai. C'est à ce stade le seul cas confirmé d'hantavirus parmi les trois personnes décédées.

Le 2 mai, une ressortissante allemande est décédée à bord, après de premiers symptômes (fièvre et malaise général) le 28 avril.

Qui sont les malades?

Mercredi à la mi-journée, l'OMS recensait «8 cas, dont 3 confirmés» par des tests. Soit trois décès (dont la passagère néerlandaise dont l'infection a été confirmée par un test) et cinq autres cas (dont deux confirmés par des tests).

Une infection à hantavirus a été confirmée la première fois, au cours de cette expédition, chez un passager britannique de 69 ans.

Il avait consulté le médecin de bord le 24 avril, avant d'être débarqué le 27 avril sur l'Île de l'Ascension (Royaume-Uni) et transféré à Johannesburg. Il se trouvait lundi «dans un état critique mais stable», selon Oceanwide Expeditions.

Un autre passager du bateau, hospitalisé à Zurich, a également été testé positif au hantavirus le 5 mai, selon les autorités suisses mercredi. Le ministère suisse de la Santé a précisé qu'il était «rentré en Suisse depuis Sainte-Hélène», où le bateau avait fait escale entre les 22 et 24 avril, selon les données de suivi maritime de Marine Traffic.

Son épouse, qui «ne présente jusqu'ici aucun symptôme (...) s'est placée en isolement pour des raisons de sécurité», a expliqué le ministère suisse. Les deux époux sont suisses, selon les autorités du pays.

Trois autres cas suspects ont été débarqués mercredi du MV Hondius au Cap-Vert: deux membres d'équipage britannique et néerlandais, malades, et une personne cas contact, asymptomatique. Ils «sont en route pour recevoir des soins médicaux aux Pays-Bas», selon le directeur général de l'OMS. Le patient asymptomatique sera hospitalisé en Allemagne, ont ensuite précisé les pompiers allemands.

Transmission interhumaine

Le hantavirus "des Andes", transmissible entre humains, a été détecté sur deux des personnes testées: sur un des passagers évacués en Afrique du Sud, selon le ministre sud-africain de la Santé, et sur le malade de Zurich, selon un test effectué par les Hôpitaux universitaires de Genève. Il s'agit de la seule souche pour laquelle une transmission interhumaine est documentée.

Les hantavirus se transmettent à l'être humain par l'intermédiaire de rongeurs sauvages infectés (souris, rats...) qui excrètent le virus par la salive, l'urine et les excréments. Une morsure, un contact avec ces rongeurs ou leurs déjections ainsi que l'inhalation de poussière contaminée peuvent provoquer une infection.

Une telle infection peut provoquer un syndrome respiratoire aigu. Selon le directeur général de l'OMS mercredi, «à ce stade, le risque global pour la santé publique demeure faible».

Cas contacts

Des efforts sont en cours pour rechercher d'éventuels cas contacts avec les personnes infectées. En particulier, hors du navire, les voyageurs à bord du vol entre Sainte-Hélène et Johannesburg emprunté par la Néerlandaise de 69 ans qui, depuis, est décédée.

Ce vol opéré par la compagnie sud-africaine Airlink le 25 avril comptait 82 passagers et six membres d'équipage à bord, selon une représentante de la compagnie.

D'autres personnes sont aussi recherchées, a précisé le ministre sud-africain de la Santé mercredi, comme celles «qui se trouvaient à l'aéroport (de Johannesburg) avant que cette dame ne fasse son malaise» ainsi que le «personnel de santé de Kempton Park», l'hôpital où elle a été traitée jusqu'à son décès.

Quant au Britannique de 69 ans actuellement hospitalisé à Johannesburg, il n'avait pas été évacué par un vol commercial mais «des professionnels de santé ont également été en contact avec lui», a indiqué le ministre: «Au total, 62 personnes auraient pu entrer en contact avec ces personnes, 42 d'entre elles ont déjà été retrouvées et sont actuellement sous surveillance».

L'expédition

Le navire voyageait avec 147 personnes – 88 passagers et 59 membres d'équipage – de 23 nationalités, a indiqué l'OMS mardi.

Parmi les passagers, les plus nombreux sont les Britanniques (19), les Américains (17) et les Espagnols (13), selon l'opérateur. Il y a également, entre autres, cinq Français. Au sein de l'équipage, les nationalités les plus représentées sont les Philippins (38) et les Ukrainiens (5).

Selon l'OMS, l'expédition a quitté Ushuaïa le 1er avril pour une traversée de l'Atlantique Sud, avec plusieurs escales dans des régions reculées, notamment dans l'Antarctique.

Il s'est rendu dans les îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud (5 au 7 avril), puis dans les îles Tristan da Cunha, Inaccessible et Nightingale (13 au 16 avril), selon les données de suivi maritime de MarineTraffic. Il a fait le tour de l'île Gough le 17 avril, avant de rejoindre l'île Sainte-Hélène le 22 avril, jusqu'au 24 avril.