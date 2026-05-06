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L'OMS se veut rassurante
Les trois cas suspects d'hantavirus évacués du navire MV Hondius

Trois personnes exposées au hantavirus sur le navire MV Hondius ont été transférées du Cap-Vert aux Pays-Bas mercredi. L'OMS assure que le risque pour la santé publique reste faible.
Publié: il y a 38 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 25 minutes
Trois personnes exposées au hantavirus sur le navire MV Hondius ont été transférées du Cap-Vert aux Pays-Bas.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Les trois cas suspects à bord du bateau de croisière MV Hondius, foyer d'hantavirus, ont débarqué au Cap-Vert pour être transférés aux Pays-Bas, a annoncé mercredi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

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«Trois patients suspectés d'être atteints du hantavirus viennent d'être évacués du navire et sont en route pour recevoir des soins médicaux aux Pays-Bas, en coordination avec l'OMS, l'opérateur du navire et les autorités nationales du Cap-Vert, du Royaume-Uni, de l'Espagne et des Pays-Bas», a indiqué Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur X, vers 09H45 GMT.

Il s'agit selon l'OMS de deux membres d'équipage malades - de nationalité néerlandaise et britannique – et d'une personne cas contact qui devaient être conduits par ambulance à l'aéroport de Praia, la capitale capverdienne, d'où ils doivent ensuite décoller.

Trois personnes décédées

Trois personnes, – un couple de Néerlandais et une Allemande qui -ont voyagé à bord du MV Hondius – sont mortes depuis le début de la croisière, selon l'OMS. Par ailleurs, une personne est déjà hospitalisée à Johannesburg et une autre à Zürich.

Le MV Hondius, qui reliait Ushuaïa, en Argentine, à l'archipel du Cap-Vert, au large de la côte ouest africaine avec quelque 150 personnes à bord, attendait après cette évacuation de mettre le cap vers Tenerife sur l'archipel des Canaries, où il doit accoster dans les prochains jours, selon les autorités espagnoles.

Selon le directeur général de l'OMS, «à ce stade, le risque global pour la santé publique demeure faible». Il a ajouté que l'organisation «continuait de collaborer avec les opérateurs du bateau afin de surveiller de près l'état de santé des passagers et de l'équipage, et qu'elle travaillait avec les pays pour assurer un suivi médical approprié et une évacuation si nécessaire».


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