L'Allemagne autorise un projet nucléaire controversé

Un projet controversé en Allemagne: la Basse-Saxe autorise Framatome et Rosatom à produire du combustible nucléaire à Lingen, suscitant des inquiétudes sur la sécurité nationale et l'indépendance énergétique.

AFP Agence France-Presse

La région allemande de Basse-Saxe (nord-ouest) a autorisé mercredi la production par ANF, filiale de l'entreprise française Framatome, de combustible nucléaire en coopération avec le groupe étatique russe Rosatom, un projet controversé du fait de l'implication de la Russie.

L'Etat russe est accusé par le gouvernement allemand de lui mener une «guerre hybride» impliquant espionnage, sabotage d'infrastructures et désinformation. Autoriser Moscou à s'impliquer dans un projet de combustible nucléaire en territoire allemand a soulevé dès lors de nombreuses critiques, mais les autorités allemandes ont indiqué ne pas pouvoir l'interdire faute de sanctions européennes.

«Les décisions relatives aux demandes d'autorisation sont prises dans le strict respect du droit. Lorsque toutes les conditions requises sont réunies et que les risques identifiés peuvent être suffisamment maîtrisés grâce à des mesures adaptées et aux prescriptions imposées par les autorités, celles-ci sont tenues de délivrer l'autorisation», a dit le ministère fédéral de l'Environnement dans un communiqué.

La production de combustible doit avoir lieu dans une usine à Lingen, près de la frontière avec les Pays-Bas, et suppose la venue d'experts et d'équipements russes, nourrissant des craintes sur le plan de la sécurité nationale.

«Signal désastreux»

Le ministère a souligné dans son communiqué que «si de nouveaux risques venaient à être identifiés», notamment «en matière de sécurité nationale», l'autorisation pourrait être réétudiée. Il note avoir «émis des réserves» car «l'État russe mène en Europe une guerre d'agression contraire au droit international et considère l'Union européenne, et l'Allemagne en particulier, comme des adversaires». Mais il affirme aussi ne pas pouvoir du point de vue du droit bloquer le projet, jugeant qu'il faudrait «des sanctions à l'échelle de l'Union européenne visant également le secteur nucléaire» russe.

Chargé de ce dossier depuis mars 2022, le ministre de l'Environnement du Land de Basse-Saxe, Christian Meyer a expliqué dans un communiqué être dans l'obligation de donner l'autorisation notamment parce que le gouvernement fédéral avait souligné «l'absence de base juridique permettant de refuser».

«J'ai toujours affirmé que (...) une coopération étroite avec le groupe nucléaire de Poutine était fondamentalement erronée. Il faudrait réduire, et non accroître, les dépendances envers la Russie», a-t-il dit, dénonçant un «signal désastreux pour l'objectif d'indépendance énergétique de l'Europe».

Mesures de sécurité

Dans son communiqué, M. Meyer insiste néanmoins sur les mesures de sécurité qui ont été prises pour limiter le risque d'espionnage ou de sabotage à Lingen. Selon lui, les employés de TVEL, filiale de Rosatom impliquée dans le projet, ne pourront accéder au site que dans des «cas exceptionnels étroitement limités, et toujours accompagnés».

Les équipements et logiciels russes devront faire l'objet d'audits externes et devront rester séparés du reste des installations. Le combustible à base de gadolinium importé de Russie fera aussi l'objet d'analyses poussées. Les employés du groupe français ANF (Advanced Nuclear Fuels) devront suivre des formations régulières sur ces mêmes risques sécuritaires.

ANF avait demandé en mars 2022, juste après l'invasion russe de l'Ukraine, l'autorisation de produire à Lingen, avec Rosatom, des combustibles nucléaires de type russe compatibles avec les réacteurs des centrales d'Europe centrale et de l'Est, de conception soviétique ou russe.

Depuis l'invasion, les Européens ont adopté des sanctions contre la Russie sur les importations de pétrole et de gaz, mais ils ont jusqu'ici toujours maintenu leur coopération avec la Russie dans le nucléaire civil, faute d'alternative. En outre, la Russie, grâce à ses réserves et ses intérêts dans d'anciens pays soviétiques comme le Kazakhstan, contrôle aussi une large part de l'approvisionnement mondial en uranium. La France, via la filiale d'EDF Framatome, entretient également des liens étroits avec Rosatom et donc la Russie.