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«Préoccupations profondes»
L'Australie dénonce un tir de missile chinois dans le Pacifique

L'Australie dénonce un tir de missile chinois effectué le 6 juillet dans le Pacifique, qualifié de «déstabilisant» par la ministre Penny Wong, qui a exprimé ses préoccupations à son homologue chinois Wang Yi.
Publié: il y a 13 minutes
Penny Wong a recadré son homologue chinois Wang Yi en marge d'un sommet à Manille.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

La cheffe de la diplomatie australienne, , a indiqué mercredi avoir évoqué directement auprès de son homologue chinois Wang Yi le lancement de missile mené récemment par la Chine, un tir d'essai jugé «déstabilisant» par la ministre.

Le 6 juillet, un sous-marin à propulsion nucléaire chinois avait lancé un missile équipé d'une ogive d'entraînement dans le Pacifique, suscitant la réprobation de plusieurs pays de la région dont l'Australie. Le projectile s'est abattu dans une mince bande d'eaux internationales située entre Nauru, Tuvalu et les Iles Salomon. La Chine soutient que cet essai «ne visait aucun pays» et n'enfreignait aucune règle internationale.

«Préoccupations profondes»

«Nous avons fait savoir clairement, publiquement et directement à la Chine que nous considérons cet essai de missile comme déstabilisant et nous (...) l'avons dit directement au ministre des Affaires étrangères Wang Yi dans mes discussions (avec lui, ndlr) hier», a déclaré Penny Wong à la presse en marge d'une rencontre avec ses partenaires de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) à Manille, aux Philippines.

«Nous voulons une région où les pays, toutes les puissances, y compris les grandes puissances, respectent le droit international et, en particulier, le droit de la mer», a-t-elle ajouté. Canberra a précédemment affirmé n'avoir pas été prévenu suffisamment à l'avance du tir, dénoncé par une dizaine d'Etats du Pacifique. Dans un autre dossier, la ministre avait dénoncé mardi «l'attitude dangereuse» de Pékin, après un accrochage en mer de Chine méridionale entre des marins philippins – dont un a été blessé selon Manille – et des garde-côtes chinois autour d'un récif disputé.

Penny Wong a redit mercredi les «préoccupations profondes» de l'Australie. Lors d'un déplacement sur un navire des garde-côtes philippins lundi, Penny Wong a annoncé le don par l'Australie de «technologies de pointe en matière de drones» et de formations d'opérateurs à destination des garde-côtes philippins, pour quelque 413 millions de pesos (5,9 millions d'euros).


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