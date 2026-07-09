La chanteuse Bonnie Tyler est décédée

Le monde entier rend hommage à Bonnie Tyler: l'icône galloise du rock, à la voix rauque et reconnaissable entre toutes, s'est éteinte à l'âge de 75 ans. Des tubes tels que «Total Eclipse of the Heart» l'ont rendue célèbre dans le monde entier dans les années 80.

Sophie Ofer

Bonnie Tyler était dans le coma depuis plusieurs semaines. La chanteuse de 75 ans est désormais décédée, comme le rapporte la BBC . Le monde de la musique perd ainsi une artiste qui incarnait comme nulle autre le succès du rock-pop de la fin des années 70 et des années 80. Avec sa voix rauque et puissante, unique en son genre, elle est entrée dans l'histoire de la musique.

Des conséquences dramatiques

Née en 1951 sous le nom de Gaynor Hopkins à Skewen (Pays de Galles), la chanteuse a débuté sa carrière dans la country-pop. C’est avec des titres tels que «My! My! Honeycomb» (1975) et «Lost in France» (1977) que la jeune artiste a connu ses premiers succès au Royaume-Uni.

Peu après, elle a dû subir une opération pour retirer des nodules de ses cordes vocales. Comme elle n’a pas suivi les consignes de son médecin, qui lui avait demandé de ne pas parler pendant un certain temps, sa voix est devenue rauque. Sa carrière dans le monde de la musique semblait alors terminée. Mais cette «voix rauque» est rapidement devenue sa marque de fabrique.

La percée internationale

En 1978, elle a connu son percée internationale avec son premier grand succès mondial, «It's a Heartache». Des tubes tels que la ballade énergique «Total Eclipse of the Heart» (1982) et «Holding Out for a Hero» (1984) ont atteint la première place des classements dans de nombreux pays.

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Avec sa voix rauque, souvent comparée à celle du chanteur Rod Stewart (81 ans), Tyler s’est imposée comme une artiste rock majeure. À la fin des années 80, son succès commercial a lentement décliné et elle s’est progressivement retirée du monde de la musique.

Plusieurs retours

Au début des années 90, Dieter Bohlen (72 ans) l’a aidée à faire son retour avec le titre «Bitterblue», qu’il a écrit sous le pseudonyme de Howard Houston. Ensemble, Bohlen et Tyler ont produit pas moins de trois albums à succès: «Bitterblue» (1991), «Angel Heart» (1992) et «Silhouette in Red» (1993). Au cours des décennies suivantes, elle a connu le succès principalement en Europe continentale.

En 2013, elle a sorti l’album de country rock «Rocks & Honey». En mars, elle a été désignée par la BBC pour représenter la Grande-Bretagne au Concours Eurovision de la chanson à Malmö. Elle s’y est produite le 18 mai avec son single «Believe in Me» et a terminé à la 19e place.

En 2021, elle a confié dans une interview: «J’ai commencé à chanter à 17 ans et je n’aurais jamais pensé que je le ferais encore à cet âge. J’ai certes un peu levé le pied, mais je sais désormais que je ne prendrai jamais ma retraite.» En 2025, Tyler a sorti son 18e album studio, «The Best is Yet to Come».

Mariée pendant plus de 50 ans

En 1973, Tyler a épousé le Britannique Robert Sullivan – des années avant de devenir une star mondiale. Elle est restée mariée à Sullivan, qui avait participé aux Jeux olympiques de 1972 en tant que judoka, jusqu’à la fin de sa vie. Selon certaines sources, le couple possédait 22 maisons à travers le monde, mais passait principalement son temps au Portugal et à Mumbles, en Angleterre. Le couple n’a pas eu d’enfants. À l’âge de 39 ans, Tyler a fait une fausse couche.

En tant qu’ambassadrice de longue date du Bobath Children’s Therapy Centre Wales et de l’hôpital pédiatrique Noah’s Ark, Tyler s’est engagée en faveur des enfants malades. Dans sa région natale du Pays de Galles, elle a également soutenu la Wales Air Ambulance afin d’assurer le financement de vols de secours vitaux dans les régions isolées.

Début mai 2026, elle a été admise à l’hôpital dans sa patrie d’adoption, le Portugal, pour une opération d’urgence de l’intestin. En raison de complications, elle a été placée dans un coma artificiel.