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L'ex numéro 2 du pays est tombé
Kirghizstan: importante affaire de corruption impliquant l'ex-numéro deux du pays

L'ex-chef des services secrets kirghiz Kamtchybek Tachiev est visé par une affaire de corruption. Une enquête fiscale dévoile l'ampleur du scandale.
Publié: il y a 41 minutes
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L'ex-bras droit du président est visé par une affaire considérable de corruption.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le service des impôts du Kirghizstan a révélé lundi une affaire de corruption considérable dans le secteur pétrolier. L'ex-chef des service secret, Kamtchybek Tachiev, et ex-allié du président Sadyr Japarov est impliqué.

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Le Kirghizstan était gouverné de facto par un tandem entre Sadyr Japarov et Kamtchybek Tachiev, arrivés au pouvoir dans la foulée de la révolution de 2020, la troisième depuis l'indépendance du pays de l'Union soviétique en 1991. Mais cette alliance a été rompue avec le limogeage inattendu par Sadyr Japarov, le 10 février, de Kamtchybek Tachiev, qui a ensuite quitté le pays.

Plusieurs millions détournés

Selon une enquête du service de presse des impôts publiée lundi, environ 7 milliards de soms auraient dû revenir à l'entreprise pétrolière nationale Kyrgyzneftegaz mais ont été détournés ces cinq dernières années via des entreprises des proches de Kamtchybek Tachiev. Cela représente plus de 63 millions de francs.

Les enquêteurs affirment que le clan Tachiev a artificiellement augmenté les pertes pétrolières lors de la production, a utilisé des intermédiaires injustifiés pour le traitement et revendu les produits pétroliers les plus rentables. Ces schémas ont permis le détournement de 41 millions d'euros, selon l'administration fiscale, qui n'a pas encore détaillé toute l'enquête.

Démissions en série

La modeste production kirghize de pétrole, tournant autour des 300'000 tonnes annuelles, est concentrée dans la région de Djalal-Abad (centre-sud), d'où est originaire Kamtchybek Tachiev. Dans la foulée de son éviction en février, une quinzaine de députés et hauts fonctionnaires liés à Kamtchybek Tachiev ont dû démissionner ou ont été limogés par le président Japarov ces dernières semaines.

La fin du tandem et cette recomposition du pouvoir autour de Sadyr Japarov intervient à un an de la présidentielle, où le dirigeant fait office d'ultra-favori après avoir marginalisé l'opposition. Critiqué par plusieurs ONG, le dirigeant met en avant ses résultats économiques avec une amélioration du niveau de vie des quelque sept millions de Kirghiz.

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