Une opération inédite contre la DZ Mafia à Marseille a mobilisé 900 gendarmes cette semaine. Bilan: 26 mises en examen, 15 détentions provisoires et un avocat écroué pour corruption.

AFP Agence France-Presse

L'opération «inédite» contre la DZ Mafia menée en début de semaine par quelque 900 gendarmes s'est soldée par 26 mises en examen dont deux rappeurs et un avocat soupçonné d'avoir été corrompu qui a été écroué, a annoncé samedi le procureur de Marseille. Ce coup de filet est l'issue d'une vaste enquête, ouverte début 2024, destinée à attaquer le «le coeur» de ce groupe criminel qui est tout sauf «une construction policière ou journalistique», a expliqué Nicolas Bessone lors d'un point presse.

Sur une quarantaine de personnes interpellées dans six départements, 26 ont finalement été mises en cause et 15 ont été placées en détention provisoire. Figurent 9 femmes témoignant d'une «véritable féminisation du narcobanditisme» et 20 sont originaires de Marseille confirmant que ce groupe criminel, qui s'est aujourd'hui développé tel une pieuvre dans la région et au-delà est bien «une organisation marseillaise», a insisté le procureur. Cinq personnes, parmi lesquelles les trois chefs présumés du clan, étaient déjà détenues dont quatre le sont dans les prisons de haute sécurité.

Un avocat écroué

Alors que les autorités alertent régulièrement sur les risques de corruption d'une telle organisation, qui dispose d'une surface financière exceptionnelle, un avocat a été écroué. Il est soupçonné d'avoir été corrompu, permettant à un de ces trois chefs présumés détenus de communiquer avec l'extérieur. Il a été écroué.

Ce détenu, habituellement incarcéré dans une des prisons de haute sécurité voulues par le gouvernement pour entraver les narcotrafiquants qui pilotaient leurs activités depuis leurs prisons, a pu communiquer à l'extérieur via la ligne ouverte par cet avocat, des courriers soumis au secret professionnel ou via l'ordinateur de ce dernier, a détaillé Nicolas Bessone. Selon une source proche de l'enquête, il s'agit d'un avocat lyonnais qui devait défendre fin mars un des chefs présumés de la DZ Mafia dans un dossier de double homicide commis en 2019..

Deux rappeurs mis en cause

Et deux rappeurs sont également mis en cause: Dika mis en examen et placé sous contrôle judiciaire et KITKVT, lui placé en détention provisoire. Issu de la place marseillaise, Dika apparaît dans les années 2010 et compte quelques millions de vues sur YouTube. Il a signé des featuring notamment avec Naps ou Alonzo.

La DZ Mafia, nom qui fait référence à l'Algérie, est un groupe criminel qui domine actuellement le marché de la drogue à Marseille et s'étend le long du Rhône et ailleurs en France. Ce nom a émergé lors du bain de sang à Marseille en 2023 lié notamment à la guerre l'opposant au clan Yoda.

Aujourd'hui, la région marseillaise connaît un calme rarement éprouvé, notamment parce que la DZ Mafia domine largement. Ses activités se sont «diversifiées» au-delà du trafic de drogue, avec des extorsions de commerces par exemple. Le nom est aussi apparu dans la tentative de racket visant le rappeur SCH, soldée par l'assassinat d'un de ses proches.