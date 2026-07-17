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«Rendez Fedorov!»
Des milliers d'Ukrainiens manifestent contre Zelensky à Kiev

Des milliers d'Ukrainiens ont manifesté vendredi à Kiev contre le limogeage du ministre de la Défense Mykhaïlo Fedorov. Décision controversée de Volodymyr Zelensky, ce remaniement révèle des tensions dans la hiérarchie militaire.
Publié: 17.07.2026 à 22:48 heures
Des milliers d'Ukrainiens ont manifesté vendredi à Kiev contre le limogeage du ministre de la Défense Mykhaïlo Fedorov.
Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Des milliers de personnes ont manifesté vendredi soir à Kiev contre le limogeage du populaire ministre de la Défense Mykhaïlo Fedorov, décidée par le président Volodymyr Zelensky dans le cadre d'un remaniement gouvernemental qui créé des divisions.

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Rassemblés pour le deuxième jour consécutif dans la capitale ukrainienne, les manifestants ont agité des drapeaux de l'Ukraine et des pancartes, a constaté une journaliste de l'AFP.

«Rendez Fedorov!», pouvait-on lire sur l'une de celles-ci, tandis qu'une autre invitait à «respecter et considérer le peuple». Une troisième dénonçait un «auto-sabotage». Jeune réformateur et chantre des hautes technologies sur le champ de bataille, Mykhaïlo Fedorov avait annoncé sa démission mercredi, moins de six mois après avoir pris ses fonctions à la tête du ministère de la Défense.

Un moment très mal choisi

Populaire auprès de la population et apprécié des alliés occidentaux de l'Ukraine, Mykhaïlo Fedorov a expliqué être entré en conflit avec le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandre Syrsky, qui privilégie une approche plus traditionnelle des opérations militaires. Volodymyr Zelensky a donné peu d'explications sur sa décision de remplacer Mykhaïlo Fedorov mais a dit vouloir préserver l'«unité» du commandement militaire en pleine guerre avec la Russie.

Mykhaïlo Fedorov a été remplacé par intérim par Ievguen Khmara, un responsable discret des services de sécurité ukrainiens (SBU) inconnu en politique. Le Parlement doit encore se prononcer sur ces changements mais aucune séance n'a encore été programmée.

Plus de mille personnes avaient déjà manifesté jeudi à Kiev et dans d'autres villes d'Ukraine pour réclamer le retour de Mykhaïlo Fedorov. Son départ a aussi fait apparaître des signes de divisions au sein de la hiérarchie militaire ukrainienne sur la conduite des opérations, plus de quatre ans après le début de l'invasion russe.


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