DE
FR

En pleine hausse des prix du carburant
La Chine promet 600'000 barils de kérosène à l'Australie

L'Australie a obtenu de la Chine la livraison de 600’000 barils de kérosène, a annoncé le Premier ministre Anthony Albanese. Cette décision intervient alors que les prix du carburant augmentent dans un pays très dépendant du transport aérien.
Publié: 05:32 heures
Ces livraisons font suite aux discussions entre Anthony Albanese et le Premier ministre chinois Li Qiang le mois dernier.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'Australie a obtenu de la Chine de se faire livrer 600'000 barils de kérosène, a annoncé mardi le Premier ministre Anthony Albanese, en pleine hausse des prix du carburant. Le pays insulaire dépend largement du transport aérien, notamment pour le tourisme et les exportations de marchandises.

Les trois cargaisons de kérosène devraient arriver en juin. Elles font suite aux discussions entre Anthony Albanese et le Premier ministre chinois Li Qiang le mois dernier sur la sécurité énergétique.

Un stock d'un milliard de litres de carburant

L'Australie cherche à éviter les pénuries de carburant au moment où le détroit d'Ormuz, par lequel transite en temps de paix un cinquième de la production mondiale d'hydrocarbures et dont dépend fortement la région Asie-Pacifique, est bloqué depuis février, après des attaques israélo-américaines sur l'Iran. Le pays océanien, jusqu'ici dépourvu de réserve nationale, va constituer un stock d'un milliard de litres de carburant, avait annoncé plus tôt ce mois-ci Anthony Albanese.

A lire aussi
La Confédération ne constate aucune pénurie grave de produits pétroliers
L'OFAE n'est pas si serein
La Suisse ne constate aucune pénurie grave de produits pétroliers
Le prix des billets d’avion s’effondrent de 71% avant les vacances d’été
Avant les vacances d'été
Jusqu'à moins 71% sur le prix des billets d’avion malgré la crise du kérosène

La Chine a fourni l'an dernier un tiers du carburant destiné à l'aviation australienne. En parallèle, Pékin importe de grandes quantités de minerai de fer, de charbon et de gaz naturel liquéfié (GNL) australiens.

Le ministre australien du Commerce, Don Farrell, doit rencontrer son homologue chinois Wang Wentao à Suzhou cette semaine, en marge d'une réunion des ministres du Commerce de l'Apec dans cette ville chinoise. Les échanges commerciaux entre l'Australie et la Chine ont atteint 326 milliards de dollars australiens (environ 183 milliards de francs) l'année dernière, dominés par les exportations de matières premières australiennes.

Don Farrell devrait également se rendre à Tokyo mardi pour discuter de sécurité énergétique et de commerce avec le Japon, autre acheteur majeur de GNL et de charbon australiens. L'Australie a annoncé ce mois-ci qu'elle réserverait l'équivalent de 20% de ses exportations de gaz au marché intérieur afin d'éviter toute pénurie.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
Articles les plus lus
    Articles les plus lus