L'Australie a obtenu de la Chine la livraison de 600’000 barils de kérosène, a annoncé le Premier ministre Anthony Albanese. Cette décision intervient alors que les prix du carburant augmentent dans un pays très dépendant du transport aérien.

La Chine promet 600'000 barils de kérosène à l'Australie

La Chine promet 600'000 barils de kérosène à l'Australie

En pleine hausse des prix du carburant

AFP Agence France-Presse

L'Australie a obtenu de la Chine de se faire livrer 600'000 barils de kérosène, a annoncé mardi le Premier ministre Anthony Albanese, en pleine hausse des prix du carburant. Le pays insulaire dépend largement du transport aérien, notamment pour le tourisme et les exportations de marchandises.

Les trois cargaisons de kérosène devraient arriver en juin. Elles font suite aux discussions entre Anthony Albanese et le Premier ministre chinois Li Qiang le mois dernier sur la sécurité énergétique.

Un stock d'un milliard de litres de carburant

L'Australie cherche à éviter les pénuries de carburant au moment où le détroit d'Ormuz, par lequel transite en temps de paix un cinquième de la production mondiale d'hydrocarbures et dont dépend fortement la région Asie-Pacifique, est bloqué depuis février, après des attaques israélo-américaines sur l'Iran. Le pays océanien, jusqu'ici dépourvu de réserve nationale, va constituer un stock d'un milliard de litres de carburant, avait annoncé plus tôt ce mois-ci Anthony Albanese.

La Chine a fourni l'an dernier un tiers du carburant destiné à l'aviation australienne. En parallèle, Pékin importe de grandes quantités de minerai de fer, de charbon et de gaz naturel liquéfié (GNL) australiens.

Le ministre australien du Commerce, Don Farrell, doit rencontrer son homologue chinois Wang Wentao à Suzhou cette semaine, en marge d'une réunion des ministres du Commerce de l'Apec dans cette ville chinoise. Les échanges commerciaux entre l'Australie et la Chine ont atteint 326 milliards de dollars australiens (environ 183 milliards de francs) l'année dernière, dominés par les exportations de matières premières australiennes.

Don Farrell devrait également se rendre à Tokyo mardi pour discuter de sécurité énergétique et de commerce avec le Japon, autre acheteur majeur de GNL et de charbon australiens. L'Australie a annoncé ce mois-ci qu'elle réserverait l'équivalent de 20% de ses exportations de gaz au marché intérieur afin d'éviter toute pénurie.