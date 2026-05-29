Huit élèves d'un pensionnat à Gilgil, Kenya, ont été arrêtées vendredi pour «incendie volontaire». Un dortoir en feu a causé la mort de 16 camarades mercredi soir.

Huit élèves d'un pensionnat de filles arrêtées pour «incendie volontaire»

Huit élèves d'un pensionnat de filles arrêtées pour «incendie volontaire»

AFP Agence France-Presse

Huit élèves d'un pensionnat de filles du Kenya, soupçonnées «d'incendie volontaire», ont été arrêtées vendredi, après l'embrasement dans la nuit de mercredi à jeudi d'un dortoir qui a tué 16 de leurs camarades dans la ville de Gilgil, a annoncé la police.

«Les enquêteurs continuent d'enregistrer des dépositions et d'analyser tous les indices disponibles pour reconstruire le déroulement des événements, établir toutes les circonstances des événements et déterminer le mobile», explique la police kényane dans un communiqué.