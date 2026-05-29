AFP Agence France-Presse
Huit élèves d'un pensionnat de filles du Kenya, soupçonnées «d'incendie volontaire», ont été arrêtées vendredi, après l'embrasement dans la nuit de mercredi à jeudi d'un dortoir qui a tué 16 de leurs camarades dans la ville de Gilgil, a annoncé la police.
«Les enquêteurs continuent d'enregistrer des dépositions et d'analyser tous les indices disponibles pour reconstruire le déroulement des événements, établir toutes les circonstances des événements et déterminer le mobile», explique la police kényane dans un communiqué.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure