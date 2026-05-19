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JD Vance nuance
Les Etats-Unis repoussent le déploiement militaire en Pologne

Le déploiement de 4000 militaires américains en Pologne est «retardé», affirme JD Vance. Le vice-président appelle l’Europe à renforcer son autonomie en matière de défense, critiquant ses politiques d’immigration.
Publié: 22:04 heures
JD Vance affirme que le déploiement en Pologne n’est pas annulé.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le vice-président JD Vance a dit mardi que le déploiement prévu de 4000 militaires américains en Pologne était pour l'instant «retardé» plutôt qu'annulé, tout en appelant l'Europe à être plus autonome en matière de défense.

Des responsables américains avaient indiqué la semaine dernière que ce déploiement était bel et bien annulé, dans le cadre d'une réévaluation par Donald Trump de la présence militaire américaine dans les pays de l'OTAN. «Il faut plus de souveraineté et que l'Europe se tienne seule sur ses deux jambes. Cela reste notre stratégie en Europe», a dit JD Vance pendant une conférence de presse.

«Pas de décision finale»

Interrogé au sujet de ces 4000 militaires, il a répondu: «C'est un retard dans la rotation de troupes. Ces troupes pourraient aller ailleurs en Europe.» «Nous n'avons pas pris de décision finale sur l'endroit où ces troupes iront», a encore déclaré le vice-président, qui a plusieurs fois critiqué avec virulence les gouvernements européens, pour leurs politiques d'immigration en particulier.

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Ces mouvements de troupes sont scrutés de très près, après que le président américain a promis de faire payer les alliés européens qui n'ont pas soutenu sa guerre contre l'Iran. Le Pentagone avait déjà annoncé en mai le retrait de 53'000 soldats d'Allemagne.

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