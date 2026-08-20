Un train percute mortellement quatre ouvriers au Japon

Quatre ouvriers sont morts percutés par un train jeudi à Kanuma, près de Tokyo, alors qu’ils désherbaient une voie ferrée. L'accident a eu lieu en gare de Shin-Kanuma à 10h47.

AFP Agence France-Presse

Quatre ouvriers sont morts jeudi après avoir été percutés par un train alors qu'ils effectuaient des travaux d'entretien sur une voie près de Tokyo, a déclaré à l'AFP un responsable des pompiers.

«Les quatre personnes ont été déclarées mortes», a déclaré un responsable des pompiers à l'AFP après l'accident survenu dans la ville de Kanuma, à environ 130 km au nord de Tokyo. Dans un premier temps, les pompiers avaient indiqué avoir reçu un appel à 10H47 (01h47 GMT) après l'accident, qui s'est produit dans la gare de Shin-Kanuma.

Des accidents extrêmement rares

«Lorsque les secours sont arrivés sur place, trois ouvriers étaient encore coincés sous le train, tandis que le quatrième se trouvait sur le quai», avait déclaré à l'AFP un membre des pompiers, ajoutant qu'ils étaient tous inconscients lorsqu'ils ont été évacués vers un hôpital. Selon la chaîne de télévision Nippon TV, les ouvriers enlevaient les mauvaises herbes autour de la voie ferrée.

Les chemins de fer japonais affichent l'un des meilleurs bilans de sécurité au monde, les accidents mortels étant extrêmement rares grâce notamment à un niveau élevé de maintenance et de formation, ainsi qu'à l'utilisation de technologies avancées. Les chemins de fer nippons se félicitent aussi qu'il n'y ait jamais eu de mort parmi les passagers à cause d'un déraillement ou d'une collision sur le réseau de trains à grande vitesse, les «Shinkansen».