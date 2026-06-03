Le Japon enregistre un taux de fécondité record de 1,14 enfant par femme en 2025, accentuant la crise démographique. La population vieillit et diminue, posant des défis majeurs pour l'économie et la société.

Le taux de fécondité au Japon chute à un niveau record

Le taux de fécondité au Japon chute à un niveau record

AFP Agence France-Presse

Le taux de fécondité au Japon est tombé à un niveau record de 1,14 enfant par femme en 2025, selon des données officielles publiées mercredi, soulignant encore un peu plus la crise démographique qui ronge la quatrième économie mondiale.

Le Japon affiche également l'un des taux de natalité les plus faibles au monde – ainsi qu'une population en déclin et vieillissante – ce qui entraîne une série de problèmes, notamment des pénuries de main-d'oeuvre, une explosion des dépenses de sécurité sociale et une diminution du nombre d'actifs contribuant par l'impôt.

Le taux de fécondité nippon a reculé de 0,01 par rapport à l'année précédente, marquant une dixième année consécutive de baisse. Le nombre de nouveau-nés au Japon a été de 671.236 en 2025 – soit près de 15'000 enfants de moins que l'année précédente et le chiffre le plus bas depuis le début des relevés en 1899, selon ces données.

Ces chiffres font suite à des données préliminaires publiées en février, qui incluaient les bébés non japonais ainsi que les Japonais nés à l'étranger (705'809 naissances). Cette fois, les données se limitent aux enfants japonais nés sur le territoire. Les données publiées mercredi montrent que le rythme de diminution des naissances au Japon est jusqu'à 15 ans plus rapide que les prévisions récentes de l'Institut national de recherche sur la population et la sécurité sociale, selon les médias locaux.

Des mesures plus strictes

En 2023, cet institut estimait qu'il faudrait attendre 2040 pour que le nombre annuel de naissances passe sous la barre des 680'000, a rapporté la chaîne publique NHK. Un recensement effectué tous les cinq ans au Japon et publié en mai a montré que la population totale du pays a reculé de 2,5% sur cinq ans, une baisse record sur une telle période.

Si l'immigration est souvent évoquée comme une solution à la contraction démographique, la Première ministre conservatrice Sanae Takaichi prône des mesures plus strictes à l'encontre de l'afflux d'étrangers. Ces dernières années, les dirigeants nippons ont tenté au niveau national ou localement, avec un succès limité, d'encourager les mariages et la natalité en augmentant les allocations liées à l'éducation des enfants et en subventionnant les congés parentaux et en lançant même des applications de rencontres.



