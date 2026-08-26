La star James Blunt dément avoir agressé Hayden Panettiere

Suspecté par les internautes d'avoir agressé l'actrice Hayden Panettiere sur un yacht, James Blunt se défend. Le chanteur dément fermement ces accusations, relaie 20 minutes.fr. Pour rappel, Hayden Panettiere est décédée il y a deux semaines, à 36 ans.

Luisa Gambaro Journaliste RP

Visé par des rumeurs l'accusant d'être le mystérieux musicien nu décrit dans les mémoires de feue Hayden Panettiere, James Blunt sort du silence. Le chanteur britannique a partagé sur X un article du journaliste people Dean Piper pour démonter cette théorie qui enflamme le web, relaie 20minute.fr.

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Pour rappel, l'affaire a pris de l'ampleur après le décès de la comédienne de 36 ans, il y a deux semaines, lorsque des internautes ont exhumé un passage de son autobiographie mentionnant un piège tendu sur un yacht à ses 18 ans.

Des clichés d'elle en compagnie de James Blunt à Cannes en 2009 ont rapidement servi de preuve accusatoire. Seulement voilà: lors de ces photos, Hayden Panettiere avait en réalité près de 20 ans, et non pas 18.

Une comparaison gênante

Certains ont même mis en lumière un parallèle anatomique plus gênant. Dans son autobiographie, Hayden Panettiere explique que le «très célèbre musicien britannique dans la trentaine» qui l’attendait «nu» dans la cabine avait «un gros engin».

Or, cette description ne correspond pas à celle de Joan Collins dans son article «Le jour où James Blunt s’est déshabillé devant moi». Dans ce texte, l'actrice affirmait que le «paquet» de James Blunt n'était «pas plus gros que celui d’une petite souris».