Trois septuagénaires français ont trouvé la mort jeudi en Ligurie, Italie, après une chute de plusieurs centaines de mètres en quad. L'accident serait dû à une mauvaise manœuvre près d’un refuge de montagne.

Trois septuagénaires français décèdent dans un accident de quad en Italie

Trois septuagénaires français décèdent dans un accident de quad en Italie

Chute de plusieurs centaines de mètres

AFP Agence France-Presse

Trois septuagénaires français sont décédés jeudi dans la chute de leur quad dans un ravin en Ligurie, une région du nord-ouest de l'Italie frontalière de la France, ont rapporté les médias italiens.

Les trois Français, originaires d'une commune des Alpes-Maritimes située sur la frontière italienne, ont effectué une chute de plusieurs centaines de mètres, selon le quotidien local Il Secolo XIX.

L'alerte aurait été donnée par un touriste qui aurait vu l'accident se produire.

Mauvaise manoeuvre en cause

Contactée par l'AFP, la mairie de la commune italienne de Triora, où s'est déroulé l'accident, n'était pas joignable dans l'immédiat. Les carabiniers locaux ont eux refusé de s'exprimer par téléphone.

Selon l'agence de presse AGI, les victimes sont trois septuagénaires qui ont été entraînés dans le vide à la suite d'une mauvaise manoeuvre sur le parking d'un refuge de montagne.

Les corps des trois victimes seront transportés à l'hôpital d'Imperia et mis à la disposition des magistrats, selon la même source.