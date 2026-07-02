DE
FR

Chute de plusieurs centaines de mètres
Trois septuagénaires français décèdent dans un accident de quad en Italie

Trois septuagénaires français ont trouvé la mort jeudi en Ligurie, Italie, après une chute de plusieurs centaines de mètres en quad. L'accident serait dû à une mauvaise manœuvre près d’un refuge de montagne.
Publié: il y a 47 minutes
L'alerte aurait été donnée par un touriste qui aurait vu l'accident se produire.
Photo: IMAGO/Gruppo LiveMedia
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Trois septuagénaires français sont décédés jeudi dans la chute de leur quad dans un ravin en Ligurie, une région du nord-ouest de l'Italie frontalière de la France, ont rapporté les médias italiens.

Les trois Français, originaires d'une commune des Alpes-Maritimes située sur la frontière italienne, ont effectué une chute de plusieurs centaines de mètres, selon le quotidien local Il Secolo XIX.

L'alerte aurait été donnée par un touriste qui aurait vu l'accident se produire.

Mauvaise manoeuvre en cause

Contactée par l'AFP, la mairie de la commune italienne de Triora, où s'est déroulé l'accident, n'était pas joignable dans l'immédiat. Les carabiniers locaux ont eux refusé de s'exprimer par téléphone.

A lire aussi:
Un homme poignardé devant la gare Cornavin, l'agresseur interpellé
Règlement de compte suspecté
Un homme poignardé devant la gare Cornavin, l'agresseur interpellé
Un homme de 78 est décédé dans la cellule d'un commissariat parisien
Une enquête a été ouverte
Un septuagénaire décède dans la cellule d'un commissariat parisien

Selon l'agence de presse AGI, les victimes sont trois septuagénaires qui ont été entraînés dans le vide à la suite d'une mauvaise manoeuvre sur le parking d'un refuge de montagne.

Les corps des trois victimes seront transportés à l'hôpital d'Imperia et mis à la disposition des magistrats, selon la même source.

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus