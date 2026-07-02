Un homme a été poignardé, jeudi, devant la gare de Genève. Son agresseur a d'ores et déjà été interpellé, alors que la piste d'un règlement de comptes en lien avec la toxicomanie est privilégiée.

Un homme poignardé devant la gare Cornavin, l'agresseur interpellé

Un homme poignardé devant la gare Cornavin, l'agresseur interpellé

Lien probable avec la toxicomanie

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Un homme a été poignardé jeudi, sur les coups de 13h50, devant la gare Cornavin à Genève, rapporte 20minutes.ch. La police serait rapidement parvenue à interpeller l'agresseur devant l'enseigne Burger King, située à quelques mètres du lieu de l'agression.

La piste d'un réglement de comptes en lien avec le milieu de la toxicomanie est privilégiée. A aucun moment, l'agresseur n'aurait cherché à s'attaquer à des passants. Selon les informations de 20minutes.ch, la victime n'a été que légèrement blessée et a été prise en charge par une ambulance.

Développement suit