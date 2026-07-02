Leo VonlanthenJournaliste Blick
Un homme a été poignardé jeudi, sur les coups de 13h50, devant la gare Cornavin à Genève, rapporte 20minutes.ch. La police serait rapidement parvenue à interpeller l'agresseur devant l'enseigne Burger King, située à quelques mètres du lieu de l'agression.
La piste d'un réglement de comptes en lien avec le milieu de la toxicomanie est privilégiée. A aucun moment, l'agresseur n'aurait cherché à s'attaquer à des passants. Selon les informations de 20minutes.ch, la victime n'a été que légèrement blessée et a été prise en charge par une ambulance.
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