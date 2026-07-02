DE
FR

Lien probable avec la toxicomanie
Un homme poignardé devant la gare Cornavin, l'agresseur interpellé

Un homme a été poignardé, jeudi, devant la gare de Genève. Son agresseur a d'ores et déjà été interpellé, alors que la piste d'un règlement de comptes en lien avec la toxicomanie est privilégiée.
Publié: il y a 51 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 39 minutes
Un homme a été poignardé, jeudi, devant la gare Cornavin à Genève (Image d'illustration).
Photo: KEYSTONE
LEO_FACE (1).png
Leo VonlanthenJournaliste Blick

Un homme a été poignardé jeudi, sur les coups de 13h50, devant la gare Cornavin à Genève, rapporte 20minutes.ch. La police serait rapidement parvenue à interpeller l'agresseur devant l'enseigne Burger King, située à quelques mètres du lieu de l'agression.

La piste d'un réglement de comptes en lien avec le milieu de la toxicomanie est privilégiée. A aucun moment, l'agresseur n'aurait cherché à s'attaquer à des passants. Selon les informations de 20minutes.ch, la victime n'a été que légèrement blessée et a été prise en charge par une ambulance.

Développement suit

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus