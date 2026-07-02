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Une enquête a été ouverte
Un homme de 78 est décédé dans la cellule d'un commissariat parisien

Un homme de 78 ans est décédé mercredi matin dans sa cellule au commissariat du 20e arrondissement de Paris. Suspecté de violences conjugales, il a été retrouvé inanimé. Une enquête de l'IGPN a été ouverte.
Publié: il y a 52 minutes
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Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Un homme de 78 ans, soupçonné de violences conjugales et placé en garde à vue au commissariat du 20e arrondissement de la capitale, est décédé mercredi matin, a indiqué à l'AFP jeudi le parquet de Paris, qui a confié une enquête à la «police des polices», l'IGPN.

«Le parquet de Paris a confié à l'IGPN une enquête en recherche des causes de la mort à la suite du décès d'une personne en garde à vue, survenu le 1er juillet», précise le parquet, confirmant une information du quotidien Le Parisien.

L'homme de 78 ans a été placé en garde à vue mardi matin dans le cadre d'une enquête pour violences conjugales, confiée au commissariat du 20e arrondissement. Son état de santé a été jugé compatible avec cette mesure, prolongée mardi soir, indique le ministère public.

Historique des faits

A 09H00 mercredi matin, les policiers le voient de nouveau, «sans qu'aucune anomalie» ne soit rapportée, poursuit-on de même source.

«A 10H40, les policiers l'ont découvert inanimé dans sa cellule. Des soins d'urgence lui ont été prodigués avec usage du défibrillateur» sans succès, ajoute le parquet de Paris. Son décès est constaté vers 11H00.

«La température des locaux a été mesurée à 26 degrés. Une autopsie a été ordonnée afin de comprendre les causes du décès», poursuit-on de même source.

Le commissariat du 20e s'était vu confier une enquête par le parquet de Paris après le témoignage en janvier d'une femme affirmant subir "«depuis plus de 50 ans des maltraitances par son conjoint, qui détenait par ailleurs des armes à son domicile», souligne le ministère public.

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«Il est ressorti des auditions que les enfants du couple dénonçaient aussi avoir subi des agressions sexuelles de la part de leur père, outre des maltraitances psychologiques», précise le parquet.

Ce décès intervient quelques mois après la mort d'un Mauritanien de 35 ans, El Hacen Diarra, lors de sa garde à vue en janvier, dans les locaux de ce même commissariat. Sa famille avait dénoncé des violences policières.

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