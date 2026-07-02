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Vague de chaleur historique
Les parents des jumelles mortes de déshydratation ont été mis en examen et incarcérés

Les parents de jumelles de 15 mois, mortes de déshydratation à Beuvrages lundi, ont été incarcérés pour privation de soins ayant entraîné la mort, selon le parquet de Valenciennes.
Publié: il y a 10 minutes
La France a connu une vague de chaleur historique dans la deuxième quinzaine de juin.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les parents de deux fillettes jumelles de 15 mois décédées par déshydratation lundi au domicile familial à Beuvrages (Nord) ont été mis en examen pour privation de soins suivie de mort et ont été incarcérés, a indiqué jeudi le parquet de Valenciennes.

Les quatre autres enfants de cette famille, âgés de deux ans et demi à six ans, ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance et accueillis au sein d'une même structure, a précisé le parquet dans un communiqué.

Lundi, une source proche de l'enquête avait indiqué à l'AFP que ces enfants avaient également été retrouvés déshydratés, mais sans que leurs jours ne soient en danger.

La famille «ne faisait pas l'objet d'un suivi en assistance éducative par un juge des enfants» et «n'avait pas fait l'objet d'un signalement au parquet», rappelle le parquet.

«Profondément bouleversée par le drame»

Les parents âgés de 35 et 32 ans avaient appelé les secours lundi en début d'après-midi, après avoir découvert leurs deux benjamines «inanimées dans leurs lits respectifs», selon le parquet. L'autopsie réalisée mardi a confirmé «un décès par déshydratation des fillettes, relevant, par ailleurs, une insuffisance pondérale».

Le maire de Beuvrages, Ali Ben Yahia, a dit lundi sa commune «profondément bouleversée par le drame», dans un message sur Facebook.

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Il a décrit «une famille bien intégrée», qui «avait récemment accédé à une maison, avec le souhait d'offrir à ses enfants un cadre de vie propice à leur épanouissement».

Les faits de privation de soins par ascendant suivis de mort d'un mineur de moins de 15 ans sont punis de la peine de 30 ans de réclusion criminelle, indique le parquet de Valenciennes dans son communiqué.

Vague de chaleur historique

Après plusieurs jours classés rouge pour canicule la semaine précédente par Météo-France, le Nord était repassé au vert lundi à la faveur d'une baisse des températures.

Mais dans les maisons en briques du lotissement où vivait cette famille, les températures restaient chaudes lundi, ont témoigné plusieurs riveraines auprès de l'AFP.

La France a connu une vague de chaleur historique dans la deuxième quinzaine de juin.

Dimanche, l'agence Santé publique France avait indiqué que cet épisode de canicule avait déjà fait, depuis le mercredi précédent, «environ 1000 décès supplémentaires» par rapport aux mois précédents.

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