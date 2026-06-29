Deux jumelles de 15 mois ont été retrouvées mortes lundi à Beuvrages, dans le nord de la France. Le couple parental est en garde à vue, tandis que leurs quatre autres enfants, déshydratés, ont été hospitalisés.

AFP Agence France-Presse

Un couple a été placé en garde à vue lundi dans le Nord après le décès de leurs jumelles, selon les premières constatations de déshydratation, a indiqué une source proche de l'enquête, ajoutant que quatre autres enfants du couple ont été hospitalisés déshydratés, sans que leurs jours ne soient en danger.

Ce sont les parents qui ont alerté les secours à la mi-journée. Selon une source policière, ils ont indiqué avoir découvert les fillettes, âgées de 15 mois, décédées dans leur lit, à 13h30. Elles étaient en situation de raideur cadavérique, a précisé cette source, évoquant la piste d'un décès par déshydratation.

Les autres enfants du couple, âgés de 3, 4, 5 et 6 ans ont été hospitalisés, déshydratés, sans que leurs jours ne soient en danger, a précisé la même source. Après plusieurs jours classé rouge pour canicule la semaine passée, le Nord est classé vert par Météo France lundi à la faveur d'une baisse des températures.